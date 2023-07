Incidenti oggi, 63enne morto a Bergamo dopo schianto in auto/ Maxi tamponamento in A8

Scopriamo insieme anche oggi quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi sulle strade italiane, gli scontri più drammatici delle ultime ore. Cominciamo da quello avvenuto a Garbagnate Milanese in provincia di Milano, dove due 15enni in bici sono stati investiti sulle strisce da un furgone durante la notte passata: uno dei due è morto, mentre l’altro si trova in coma. A guidare il mezzo un 32enne rumeno senza patente e positivo all’alcol test, arrestato per omicidio stradale. Un altro incidente si è verificato a Boltiere, in provincia di Bergamo, dove ha perso la vita un uomo di 63 anni. Lungo la strada ex statale 525, in corso Europa (confine con Osio Sotto), tre mezzi si sono scontrati all’altezza di una rotonda e un 63enne ha avuto la peggio.

L’uomo, alla guida di uno dei veicoli coinvolti, ha perso la vita di fatto sul colpo a seguito dello schianto visto che, quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato, per lo stesso automobilista non vi era già più nulla da fare: gravissime le lesioni riportate. Nello scontro è rimasta coinvolta anche una donna di 53 anni che è stata portata all’ospedale di Verdellino in codice verde, mentre un uomo di 51 anni è di fatto rimasto illeso. Sul posto un’ambulanza e due auto mediche, indagano i carabinieri.

INCIDENTI OGGI, MAXI TAMPONAMENTO IN A8: DIVERSI KM DI CODA

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quello avvenuto nella giornata di ieri lungo l’autostrada A8 Milano-Varese, nel tratto compreso fra il bivio con l’A9 e Lainate, direzione Milano. Un maxi tamponamento che si è verificato dopo che un camion ha invaso la corsia opposta, schiantandosi con tre vetture.

Quello di ieri è stato un pomeriggio di passione per le migliaia di automobilisti che sono passati in quella zona, con 8 chilometri di coda verso Milano, 3 verso Varese più altri 5 in A9 in corrispondenza dell’immissione obbligatoria verso Varese. Alla luce del caldo torrido che in questi giorni si è abbattuto sull’Italia, le autorità sono dovute intervenire portando dell’acqua agli automobilisti. L’autostrada è stata chiusa e poi riaperta solo in sarete, causando pesantissime ripercussioni sul traffico locale, soprattutto nel tardo pomeriggio quando la circolazione si è intensificata. Secondo quanto riportato da Il Giorno, l’uomo alla guida del mezzo pesante che ha invato la carreggiata opposta è stato portato in elisoccorso al Sant’Anna di Como, mentre un trentasettenne è stato ricoverato in codice rosso al Niguarda di Milano. Infinae una 57enne è stata invece trasferita in condizioni meno gravi a Legnano.

