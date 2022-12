Incidenti oggi, auto contro guardrail a Bergamo: un morto/ Tamponamento a Bologna

Quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi oggi? Andiamo a scoprirlo come sempre su questa pagina, dove riporteremo gli scontri mortali verificatisi sulle strade italiane nelle ultime ore. Partiamo da quanto accaduto ieri nella bergamasca dove ha perso la vita un uomo di 78 anni. La vittima era a bordo della sua auto, stava percorrendo la Strada Statale 42 nel territorio di Spinone al Lago, quando si è schiantato facendo tutto da solo.

L’impatto è stato violentissimo visto che per l’anziano signore alla guida non vi è stato nulla da fare: sul luogo, come segnalato dal sito del quotidiano IlGiorno, sono intervenuti due ambulanze e anche un elisoccorso, ma il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dello stesso signore. Ancora da ricostruire l’accaduto fatto sta che l’uomo ha terminato la propria corsa contro il guardrail, rimanendo incastrato nelle barriere protettive, ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo senza vita dello stesso. Incerte le cause che hanno portato all’incidente ma non è da escludere che alla base dell’uscita di strada vi sia stato un malore.

INCIDENTI OGGI, 85ENNE MORTO A BOLOGNA DOPO MAXI TAMPONAMENTO

Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo segnalare oggi anche quello avvenuto in località Pian di Venola di Marzabotto, in provincia di Bologna. Si tratta di un maxi tamponamento che ha coinvolto ben quattro diversi mezzi sulla Porrettana, paralizzando il traffico e causando anche una vittima.

Come riferisce BolognaToday a farne le spese è stato un uomo di 85 anni, Gilberto Ricci, che è morto durante il trasporto in ospedale. La sua auto ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con un mezzo che sopraggiungeva nella direzione contraria: per lui non vi è stato nulla da fare. Nel tamponamento feriti lievemente anche un 63enne che era in auto con la vittima, nonché una 57enne trasportata all’ospedale Maggiore e un 76enne curato all’ospedale di Vergato.

