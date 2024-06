Incidenti oggi, due militari morti a Grosseto/ Terribile frontale fra due auto, altre 4 persone ferite

Fra gli incidenti più gravi di oggi spicca senza dubbio quello verificatosi in Toscana, in provincia di Grosseto: sulla strada provinciale del Pollino due persone hanno perso la vita. Come riferito dal sito del quotidiano La Nazione, entrambe le vittime erano dei militari, leggasi il tenente Riccardo Latino, e il primo maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci, entrambi in servizio presso il 36esimo Stormo Caccia di Gioia del Colle. I due esponenti dell’esercito del BelPaese erano a bordo di un’auto che si è scontrata frontalmente contro un’altra vettura, anch’essa dell’Aeronautica Militare, ed entrambe sono finite distrutte dopo l’episodio.

Oltre alle due vittime vi sono anche altre quattro persone ferite, tutte appartenenti al IV Stormo, così come segnalato da La Nazione. L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 5 giugno 2024, attorno alle ore 8:20, anche se non è ancora ben chiara la dinamica di quanto accaduto. Sembra infatti che una delle due vetture abbia invaso la corsia opposta, finendo poi frontalmente contro l’altra auto, un impatto che purtroppo non ha lasciato scampo alcuno ai due militari di cui sopra, che sono morti di fatto sul colpo.

INCIDENTI OGGI, DUE MILITARI MORTI A GROSSETO: SUL POSTO ANCHE L’ELISOCCORSO

Quando infatti le forze dei soccorsi sono giunti sul luogo dell’incidente per i militari non vi era purtroppo più nulla da fare. A chiamare il 118 sono stati alcuni automobilisti che sono passati dalla strada in questione, vedendo appunto le due vetture incidentate. Sul luogo anche i vigili del fuoco di Grosseto anche perchè due dei quattro feriti sono rimasti incastrati fra le lamiere accartocciate delle due auto.

Stando a La Nazione l’operazione di salvataggio è stata lunga e faticosa e una volta liberati i quattro feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario, che si è presentato sul luogo segnalato con diverse ambulanze alla luce della gravità dei fatti. Sul posto anche l’elisoccorso Pegaso, con i feriti che, una volta stabilizzati, sono stati trasportati presso gli ospedali di Grosseto e Siena.

INCIDENTI OGGI, DUE MILITARI MORTI A GROSSETO: IL CORDOGLIO DEL MINISTRO CROSETTO

“A nome mio e di tutta la famiglia della Difesa, esprimo con il cuore spezzato il più sentito cordoglio ai familiari del Tenente Riccardo Latino e del 1° Maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci tragicamente scomparsi oggi in un incidente stradale”, il commento del ministro della difesa, Guido Crosetto.

“Esprimo – ha aggiunto – all’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Capo di Stato Maggiore della Difesa, e al Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, le mie più sentite condoglianze. Mi stringo idealmente con tutta la Difesa, ai familiari e agli affetti più cari di Riccardo e di Francesco Antonio”. La polizia municipale di Grosseto sta indagando sulla vicenda per cercare di capire di siano le responsabilità di questo terribile schianto: la strada del Pollino, caratterizzata da lunghi rettilinei, è stata chiusa a lungo.

