Incidenti oggi, auto fuori strada a Verona: morta una 51enne/ Lo scontro con un albero poi le fiamme

Anche oggi, sabato 11 maggio 2024, andiamo a vedere quali sono stati i principali incidenti che si sono verificati sulle nostre strade. Uno dei più gravi è stato senza dubbio quello che è avvenuto in quel di Verona, nella regione Veneto, dove ha perso la vita una donna. Secondo la dinamica raccontata dal Corriere della Sera un’auto con a bordo una coppia di coniugi, lui 55enne veronese ma residente all’estero, lei 51enne originaria della Slovacchia, sarebbe finita fuori strada in quel di Bosco di Sona, in provincia di Verona.

Ad assistere allo scontro devastante è stata Sally Avesani, di fatto la prima che è intervenuta per provare a fornire aiuto alla coppia dopo l’incidente: «Mi ha detto che stavano andando a casa dei suoi a Verona e all’improvviso ha visto tutto nero», racconta la donna riferendosi alla 51enne, poi deceduta. La loro automobile, come precisa il quotidiano di via Solferino, è uscita di strada per poi terminare la propria corsa impazzita contro un albero a lato carreggiata e andare a fuoco. La testimone ha spiegato che stava tornando a casa dopo una serata con un’amica (l’incidente si è verificato nella notte fra giovedì e venerdi), quando ha visto l’auto finire di traverso per poi incendiarsi quasi all’istante: “Una scena impressionante. Allora, ho immediatamente allertato i soccorsi”.

INCIDENTI OGGI, IL DRAMMA DI VERONA: IL SALVATAGGIO EROICO DI UN MAROCCHINO

All’interno vi erano appunto i due coniugi, con l’uomo che presentava diverse ferite, mentre la donna sembrava non avere nulla di apparente, “ntrambi, però, non riuscivano a uscire dall’abitacolo. La portiera del passeggero non si apriva e il conducente aveva una gamba rotta”, ha precisato ancora la donna.

Ad un certo punto è sopraggiunto anche un uomo del Marocco, tale Hossni El Idrissi Moulay Moustafai, che giunto sul luogo in bicicletta non ci ha pensato due volte a gettarsi fra le fiamme e ad estrarre i due coniugi. “Vedendo il rogo sempre più imponente – ha continuato Sally – gli ho urlato di andare a tirare fuori anche la donna ma mi ha risposto che era incastrata. In quello stesso istante c’è stata una forte fiammata; lui allora si è gettato, tirando fuori di peso la donna dall’auto. Un gesto eroico, anche se ha continuato a ripetere di avere fatto soltanto il proprio dovere”.

INCIDENTI OGGI, IL DRAMMA DI VERONA: “IL MARITO LA CHIAMAVA…”

Una volta fuori dall’auto si è appurato che la donna fosse in condizioni molto critiche anche se, come detto sopra, non aveva nulla di così apparente sul corpo. Il marito, invece, ha iniziato a riprendere conoscenza e ha cominciato a chiedere della moglie: “La chiamava, chiedeva come stesse e perché non rispondesse. Gli ho risposto che era viva e che gli rispondeva ma faceva fatica perché era ferita”.

Nel frattempo sono arrivati sul luogo segnalato i soccorsi, a cominciare dal personale del 118, quindi i vigili del fuoco e i carabinieri, e i medici si sono subito accorti che la donna fosse gravissima: “L’hanno intubata e trasportata all’ospedale, ma non c’è stato nulla da fare”. Viene portata all’ospedale di Borgo Trento dove morirà poco dopo l’arrivo. Nello stesso nosocomio anche il marito che è ricoverato in prognosi riservata con varie fratture. Resta da capire nel dettaglio cosa sia successo.

