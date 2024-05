Incidenti oggi, due morti a Qualiano/ Scontro in moto: entrambi i motociclisti deceduti sul colpo

Andiamo a fare il punto anche oggi su quali siano stati i principali incidenti che si sono verificati sulle strade italiane. Purtroppo è pesantissimo il bilancio di quanto avvenuto in quel di Qualiano, in provincia di Napoli, sull’asse mediano: due persone hanno perso la vita. Secondo quanto riportato da nanotv.it, due moto sarebbero rimaste coinvolte in uno scontro terribile che avrebbe appunto causato un duplice decesso.

Non è ben chiaro cosa sia accaduto anche perchè le informazioni circolanti sono ancora molto frammentarie, ma si sa solamente che entrambi i motociclisti sono morti sul colpo visto che le immagini circolanti sul web mostrano i due corpi coperti da dei teli. L’episodio ha causato una paralisi della circolazione sulla stessa strada, con i carabinieri e gli uomini del 118, oltre ai tecnici della strada, intervenuti tempestivamente per cercare di fornire i primi soccorsi e nel contempo ripristinare la viabilità. Ancora da capire cosa sia accaduto e nelle prossime ore è probabile che emergano ulteriori dettagli su eventuali responsabilità.

INCIDENTI OGGI, DUE MORTI A QUALIANO, UN 24ENNE MORTO AD ORIGGIO

Fra gli incidenti più gravi che si sono verificati nella giornata di oggi anche quello accaduto in Lombardia, precisamente lungo l’autostrada al bivio A8-A9 ad Origgio, non troppo distante da Saronno e Varese. In questo caso si è verificato un decesso, la morte di un ragazzo di soli 24 anni. Secondo quanto raccolto, un’auto sarebbe finita sotto un camion, un impatto violentissimo che ha causato la morte diretta del conducente della vettura.

Sul posto, nel giro di pochi minuti, l’automedica e gli uomini della croce rossa italiana, ma anche in questo caso a nulla è valso ogni tentativo di rianimazione visto che il ragazzo era praticamente morto sul colpo a causa del violentissimo impatto. Non è ben chiaro cosa sia accaduto, ma le forze dell’ordine hanno appurato che il giovane alla guida dell’auto si è scontrato violentemente contro un camion che era parcheggiato attorno alle ore 21:50 di ieri, giovedì 23 maggio 2024.

