Incidenti oggi, due morti dopo frontale a Cremona/ 40enne deceduto a Reggio Emilia

Sono purtroppo diversi anche oggi gli incidenti mortali che dobbiamo segnalarvi, a cominciare da quello che ha visto la morte di due persone dopo un tremendo frontalie. Ieri pomeriggio in quel di Castelverde, in provincia di Cremona, hanno perso la vita una 49enne originaria di Soncino, nel cremonese, e un 70enne residente invece a Milano. Quest’ultimo, come riferito dal sito del quotidiano Il Giorno, si chiamava Maurizio Fioretti, mentre la prima Paola Raimondo. La donna stava viaggiando con la figlia 15enne, che fortunatamente ha riportato soli delle lesioni non gravi, di conseguenza è rimasta quasi illesa.

Secondo quanto emerso, mamma e figlia stavano percorrendo via Bergamo quando improvvisamente si sono ritrovate la carreggiata occupata dall’auto dell’anziano, che avrebbe appunto invaso la corsia di marcia opposta per un motivo ancora poco chiaro. L’impatto fra la Fiat Panda del pensionato e la Lancia Musa delle due cremonesi è stato tremendo, al punto che i due conducenti sono morti praticamente sul colpo, e nulla hanno potuto fare gli uomini del soccorso giunti sul luogo segnalato pochi minuti dopo lo scontro.

INCIDENTI OGGI, CENTAURO MORTO A REGGIO EMILIA

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Castelverde e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cremona, nonché i vigili del fuoco, per i vari rilievi e le operazioni di pulizia della strada. Fra gli incidenti mortali che vi riportiamo oggi, anche quello che si è verificato in quel di Reggio Emilia, in Emilia Romagna.

In questo caso a morire è stato un uomo di 40 anni che si trovava a bordo della sua motocicletta. Michele Esposito, originario della provincia di Napoli e residente da anni nel reggiano con la sua famiglia, presso l’uscita della galleria Bocco di Casina, sulla statale 63 del passo del Cerreto, ha impattato violentemente contro la rotatoria al centro della carreggiata, uno scontro che non ha lasciato scampo allo stesso. Fra le ipotesi, un malore alla guida, o il fatto che il centauro possa essere rimasto abbagliato dal sole.

