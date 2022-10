Incidenti oggi, frontale a Roma: morto 21enne/ Cuneo, auto si ribalta: 3 feriti

Il bollettino relativo agli incidenti di oggi, lunedì 3 ottobre 2022, riferisce di alcuni drammatici sinistri stradali avvenuti sulle carreggiate del Belpaese in queste ore. In particolare, a Roma un giovane di 21 anni ha perso la vita in via Rodolfo Lanari a Tor Tre Teste, lungo la strada che mette in collegamento via Walter Tobagi e via di Tor Tre Teste, a seguito di uno scontro tra due auto, una Toyota Rav 4 e una Honda Civic.

Come riportano i colleghi di “Roma Today”, si è trattato di un impatto terribile, nel quale peraltro sono rimaste ferite altre tre persone, trasferite in diversi nosocomi della zona. Stando a quanto si apprende, una delle due automobili coinvolte ha terminato la propria corsa nel parco limitrofo, ribaltandosi ripetutamente su se stessa. Sul posto, oltre agli uomini dell’équipe sanitaria del 118, sono giunti per i rilievi del caso anche gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale.

INCIDENTI OGGI, AUTO SI RIBALTA A ENVIE (CUNEO): TRE CODICI GIALLI

Non soltanto la tragedia capitolina, nel bollettino degli incidenti di oggi. Anche in Piemonte, più precisamente in provincia di Cuneo, sulla strada provinciale 28, poco prima del centro abitato di Envie, si è verificato un impatto tra due automobili, una delle quali si è ribaltata proprio dopo l’urto violento. Uno scontro che ha richiesto l’intervento di numerose ambulanze, oltre a quello delle forze dell’ordine, come avviene puntualmente in questi casi.

In particolare, in loco si è registrato l’arrivo dei vigili del fuoco di Saluzzo e di Barge per la messa in sicurezza dell’area, dei carabinieri di Paesana per i rilievi e la gestione della viabilità, e, appunto, del 118: sono stati in tutto tre i feriti (codici gialli), i quali successivamente sono stati trasferiti in ambulanza in ospedale. Inevitabilmente, la viabilità ha risentito dell’accaduto, perlomeno fino a quando non è stata sgomberata la sede stradale.

