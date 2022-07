Incidenti oggi, morta 21enne ad Appiano Gentile/ Cade in scooter: deceduta 22enne

Purtroppo sono diversi anche oggi gli incidenti mortali che vi dobbiamo segnalare, fra cui quello in cui ha perso la vita una ragazza giovanissima, di soli 21 anni, della provincia di Como. Si tratta di un episodio che è avvenuto di preciso sabato sera, ma che ha visto la morte della giovane solo nelle scorse ore. Dopo aver finito di lavorare in un bar di Appiano Gentile alle 4:00 di notte, la 21enne Greta Curi, come scrive Repubblica, aveva accettato il passaggio di un collega per tornare a casa sua, a Guanzate, ma nel tragitto si è verificato purtroppo un incidente che le ha spezzato la vita.

La 21enne era stata ricoverata in condizioni non serie, ma nelle successive ore si è aggravata, e non è bastato un intervento chirurgico d’urgenza visto che, dopo circa 24 ore di agonia, è morta. Greta Curi era salita sul furgone di un amico 37enne di Rozzano, ma lungo una strada in via Pedrosi, dove solitamente si procede a moderata velocità, il mezzo è uscito di strada, sbattendo contro il muro. La ragazza è rimasta cosciente ed è stata trasportata in codice giallo presso l’ospedale di Como, ma solo in seguito si è capito che la situazione fosse più seria, molto probabilmente a causa di lesioni interne.

INCIDENTI OGGI, 22ENNE MORTA DOPO SCONTRO IN SCOOTER, GRAVISSIMO IL FIDANZATO

Fra gli incidenti che vi segnaliamo oggi, anche quello avvenuto nella giornata di ieri in quel di Cassino, in provincia di Frosinone (siamo nella regione Lazio). Anche in questo caso a morire è stata una giovanissima, una ragazza di soli 22 anni, che si trovava in sella al motorino assieme al fidanzato.

L’incidente è avvenuto di preciso lungo la superstrada Cassino-Sora, di fronte al distributore di benzina e vicino all’ospedale Santa Scolastica. Secondo quanto riportato da Fanpage lo scooter si sarebbe scontrato con una Fiat Punto, anche se il tutto va ancora ricostruito con esattezza: la giovane, residente a Sant’Elia Fiumerapido, è morta sul colpo, mentre il fidanzato versa in condizioni gravissime, e si trova attualmente a Roma dove è stato trasportato con un elicottero.

