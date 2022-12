Incidenti oggi, morto 4° giovane dello scontro di Alessandria/ Un decesso a Chieri

Andiamo a vedere insieme quali sono stati anche oggi, giovedì 22 dicembre 2022, gli incidenti più gravi delle ultime ore. Cominciamo con quanto avvenuto nelle scorse ore in quel di Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore (provincia di Milano), dove è morto il 21enne Vincenzo Parisi. Si tratta purtroppo del giovane che si trovava sulla Peugeot 807 che lo scorso 11 dicembre si è schiantata contro un passaggio a livello dopo essere fuggita dai carabinieri. E’ la quarta vittima di quel tragico scontro dopo che negli scorsi giorni avevano perso la vita gli amici Denise Maspi 15 anni, Lorenzo Pantuosco, 23 anni e Lorenzo Vanchieri, 21 anni.

A bordo dell’auto vi erano ben sette persone, e Maruan Naimi, il 21enne alla guida dell’auto, risulta essere attualmente agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale. I restanti due ragazzi, di anni 16 e 17 anni, sono anch’essi rimasti feriti dopo l’incidente di una decina di giorni fa, ma non sarebbero in pericolo di vita. Diverso purtroppo è stato l’esito per Vincenzo Parisi, le cui condizioni erano apparse fin da subito disperate, e il cui cuore si era fermato più volte. Alla fine il giovane era stato ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale di Alessandria, senza mai più riprendersi: “Confermiamo il decesso del ragazzo ricoverato all’Ospedale di Alessandria, già in condizioni neurologiche critiche da alcuni giorni – la nota diffusa ieri dall’ospedale a conferma del decesso del giovane – ci uniamo al dolore della famiglia e dei parenti delle altre vittime coinvolte”. L’altro paziente ricoverato in terapia intensiva è invece stato trasferito all’Ospedale Infantile, nella struttura di Chirurgia Pediatrica.

INCIDENTI OGGI, UN DECESSO A FIRENZE SULL’AUTOPALIO

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi, anche quello avvenuto nella giornata di ieri sull’Autopalio, nei pressi di San Casciano (provincia di Firenze) e che ha causato la morte di un uomo.

Questi era a bordo della sua auto quando si è scontrato in maniera violenta con un mezzo pesante in una galleria. Il camion stava procedendo a velocità ridotta a seguito di un’avaria, ed evidentemente l’uomo alla guida dell’auto non è riuscito a frenare in tempo trovandosi di fronte il mezzo pesante al rallentatore. Il guidatore è stato estratto dalla sua auto ancora in vita per poi morire durante il trasporto in ospedale. Da segnalare una vittima a Chieri, in strada della Rezza, dove un 27enne a bordo di un’auto si è scontrato con un carro attrezzi morendo purtroppo sul colpo. Infine un altro incidente mortale stamane a Bisceglie in provincia di Bari: una moto, un motocarro e un’auto sono venuti a contatto causando una vittima e tre feriti.

