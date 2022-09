Video/ Pontedera Ancona (2-2) gol ed highlights: spettacolo ed emozioni (Serie C)

Primo tempo del video Pontedera Ancona che si apre con immediate emozioni. La prima emozione della partita è per i tifosi ospiti che festeggiano il gol di Luca Spagnoli ex centravanti della Feralpisalò. È una partita piuttosto energica con diversi cartellini gialli nel primo tempo con le ammonizioni di Perretta e Cioffi, scuola Napoli quest’ultimo, per il Pontedera e D’Eramo e Paolucci per la squadra ospite che sfiora il gol con Spagnoli che trova la giocata giusta ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Nei minuti finali del primo tempo viene concesso il calcio di rigore con Spagnoli che si incarica di battere e non sbagli al minuto 41′ portando i suoi in vantaggio. Primo tempo che termina con il risultato di 0-2 per l’Ancona che ha ben tenuto il campo in questi primi 45 minuti di gioco.

Secondo tempo del video Pontendera Ancona che regala, come nel primo tempo, emozioni e grandi giocate. Nel secondo tempo, però, a differenza di quanto successo nel primo tempo, i due gol sono realizzati dalla squadra di casa. Un uno-due micidiale che vede la squadra toscana realizzare due gol in appena dieci minuti grazie alle reti prima di Cioffi, scuola Napoli, e poi dell’ex Juve Stabia e Gubbio Tommaso Fantacci. I due gol sono arrivati nella prima frazione del secondo tempo con la gara che si è ristabilita sul risultato di 2-2 con tantissime emozioni e reti in questo pomeriggio di Serie C girone B. Tanti cartellini gialli sia da una parte che dall’altra che evidenziano la voglia di entrambe le formazioni di trovare il gol che potrebbe decidere la partita con uno squillo. La partita finisce 2-2 con tantissime emozioni e tanti gol, ben 4 oggi con l’espulsione, nel finale, di Marco Somma centrocampista ex Sampdoria primavera. Si accontentano e conquistano 1 punto l’uno le due rose.

VIDEO PONTEDERA ANCONA: IL TABELLINO

PONTEDERA (4-3-2-1): Siano; Perretta (26st Espeche), Shiba, Martinelli, Aurelio; Izzillo (38st Benedetti), Ladinetti, Catanese; Fantacci (29st Mutton), Cioffi (26st Somma); Petrovic (29st Nicastro) All. Catalano

ANCONA (4-3-3): Peruchini; Mezzoni, Mondonico, De Santis, Martina; Simonetti, Gatto (44st Bianconi), Paolucci (17st Prezioso); D’Eramo (17st Lombardi), Spagnoli, Di Massimo (33st Moretti) All. Colavitto

Arbitro: Gigliotti di Cosenza

Gol: 2’ e 41’ (rig.) Spagnoli, 5st Cioffi, 14st Fantacci

Ammoniti: Perretta, Paolucci, Cioffi, D’Eramo, Prezioso, Gatto, Espeche, Spagnoli.

Espulso: Somma (doppia ammonizione)











