Incidenti oggi, un morto sulla A25 Roma-Pescara/ Sei persone ferite sulla Comiso-Chiaramonte

Il bilancio degli incidenti avvenuti oggi nelle strade italiane è ancora una volta purtroppo drammatico. Un automobilista è morto sull’autostrada A25 Roma-Pescara dopo avere perso il controllo della propria vettura, che si è ribaltata. L’uomo è stato sbalzato fuori dal parabrezza, finendo sull’asfalto. L’impatto è stato fatale. I tentativi di rianimarlo dei medici del 118 si sono rivelati inutili.

Il mortale si è verificato al Km 185, tra lo svincolo Pescara-Villanova e l’allacciamento con l’A14, in direzione del capoluogo adriatico. Il traffico è stato temporaneamente bloccato per permettere il lavoro dei soccorritori, che sono arrivati sul posto con diverse ambulanze e con l’elisoccorso. Non è stato sufficiente tuttavia per salvare la vita al conducente. È deceduto sul colpo. Era un uomo di 34 anni. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale con l’obiettivo di ricostruire la dinamica dell’incidente, che tuttora appare misteriosa. Non sembrerebbero infatti essere state coinvolte altre vetture.

Incidenti oggi, ci sono 6 feriti in Sicilia

Un altro degli incidenti di oggi è avvenuto questa mattina sulla strada provinciale Comiso-Chiaramonte, in Sicilia, al chilometro 1.400. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre auto che viaggiavano in direzione opposta. L’impatto, probabilmente causato dal fatto che la Wolkswagen stava effettuando una svolta a sinistra, è stato violentissimo. I feriti sono in totale sei, di cui minori (una bambina di tre anni e un neonato di cinque mesi). Uno dei conducenti si è rifiutato di essere trasportato in ospedale poiniché le sue condizioni non destavano preoccupazione, mentre le altre cinque persone sono adesso ricoverate per accertamenti.

La viabilità nella strada è stata interrotta e riaperta soltanto nella tarda mattinata. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona. Le lamiere delle tre autovetture erano infatti rimaste in loco, con numerosi detriti che si trovavano sull’asfalto. Le operazioni di pulizia sono durate alcune ore. Anche i Carabinieri si sono recati sul posto per effettuare i necessari rilievi a ricostruire la dinamica dell’incidente.











