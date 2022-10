Incidenti oggi, una 51enne morta a Pesaro/ 62enne centauro deceduto a Lecco

Scopriamo insieme anche oggi quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi in Italia nelle scorse ore. Partiamo da quanto accaduto in provincia di Pesaro Urbino, precisamente lungo la statale Metaurense in frazione di San Silvestro. Nel pomeriggio di ieri una donna di 51 anni, Sabina Bolognini, è purtroppo morta dopo un incidente in moto. La vittima si è schiantata contro una Fiat Panda che la precedeva, e l’impatto non le ha lasciato alcuno scampo. La vettura viaggiava in direzione Fermignano-Urbania, come riferito dal Quotidiano Nazionale, e una volta che ha svoltato a sinistra si è verificato lo scontro.

L’urto è stato molto violento, con la 51enne motociclista che è finita rovinosamente a terra, sbalzata dalla sua Ktm 390: le sue condizioni sono apparse ai soccorritori subito disperate, un gravissimo trauma cranico che purtroppo si è rivelato fatale. A nulla sono infatti valsi i tentativi degli uomini del 118 di rianimare la motociclista, nonostante fosse stata allertata in precedenza l’eliambulanza proveniente da Ancona. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della polizia locale per i classici rilievi di rito, mentre la strada è rimasta a lungo chiuso al traffico.

INCIDENTI OGGI, 62ENNE MOTOCICLISTA MORTO A PRIMALUNA

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto in provincia di Lecco, in Lombardia, di preciso in località Primaluna. Anche in questo caso a morire è stato un motociclista, un uomo di 62 anni, che ha perso la vita sulla Sp62. Sempre stando a quanto riferito da Quotidiano Nazionale, pare che la vittima abbia fatto tutto da sola, visto che nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

Viaggiando nella serata di ieri sulla provinciale della Vallassina, è scivolato sull’asfalto all’altezza dell’ex cava di Cortabbio: non è da escludere un malore che gli abbia fatto perdere il controllo del mezzo. A trovarlo già esanime è stato il guidatore di un furgone che ha subito allertato i soccorsi, ma quando questi sono arrivati per il centauro non vi era già più nulla da fare.

