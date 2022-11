India, bimbo uccide serpente cobra a morsi/ Gli stava stritolando il braccio

In India un bimbo di 8 anni ha ucciso un serpente cobra a morsi. Una notizia a dir poco incredibile quella riportata dal quotidiano La Stampa, e che ci giunge di preciso da un villaggio del Pandarpadh, nella regione centrale dell’India del Chhattisgarh. A raccontare l’evento è stato lo stesso protagonista, che parlando con il The New Indian Express, ha spiegato: “Il serpente – le parole di Deepak – si è avvolto intorno alla mia mano e mi ha morso. Stavo soffrendo molto”.

Il bimbo stava giocando nel cortile di casa ma nel giro di pochi minuti è stato appunto attaccato dal serpente cobra; dopo aver cercato di liberarsi dal rettile scuotendo il braccio, e vedendo che il serpente non mollava la prese, il giovane indiano ha deciso di prendere a morsi l’animale: “Dato che il rettile non si è mosso quando ho cercato di scrollarlo di dosso, l’ho morso forte due volte. È successo tutto in un lampo”. Alla fine i due morsi sono risultati letali per il cobra, e nel contempo il ragazzino, nonostante il dolore fortissimo e una profonda ferita, è riuscito a sopravvivere, dopo che i genitori lo hanno portato d’urgenza presso un centro medico della zona.

INDIA, BIMBO DI 8 ANNI UCCIDE A MORSI SERPENTE COBRA: HA SUBITO UN MORSO SECCO

Tenuto sotto stretta osservazione nelle ore successive, i medici hanno scoperto che il piccolo aveva subito un “morso secco”, ovvero, un morso senza rilasciare fortunatamente alcun veleno. I morsi secchi, specifica il quotidiano La Stampa, vengono spesso praticati dai serpenti adulti che hanno il pieno controllo sul dispiegamento del veleno dalle loro ghiandole.

Si tratta di morsi che vengono solitamente utilizzati per spaventare o avvertire gli animali, e non per ucciderli. In ogni caso la notizia non ha sorpreso più di tanto il distretto di Jashpur, dove vive Deepak, visto che è nota la presenza di serpenti in quella regione dell’India, dove si trovano più di 200 specie. In India nel 2019 sono morte 63mila persone a seguito di morsi di serpenti.

