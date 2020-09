Indice Rt, monitoraggio 4 settembre/ Dati Iss: bassa incidenza Covid in Italia

È prevista per questo pomeriggio la pubblicazione del nuovo monitoraggio Iss sulla situazione epidemiologica in Italia, con l’indice Rt aggiornato e con i dati in arrivo dalle singole Regioni. 7 giorni fa l’Istituto Superiore di Sanità ha valutato come l’indice di trasmissione nazionale tra il 6 e il 19 agosto fosse pari a 0.75 (0.52 – 1.24), «Questo indica che, al netto dei casi asintomatici identificati attraverso attività di screening/tracciamento dei contatti e dei casi importati da stato estero (categorie non mutuamente esclusive), vi è stata una lieve diminuzione del numero di casi sintomatici contratti localmente e diagnosticati nel nostro paese» commentava il bollettino di monitoraggio curato da Iss, Ministero della Salute e Comitato Tecnico Scientifico. Il rialzo dei contagi – come evidenziato anche in questi ultimi giorni dai singoli bollettini quotidiani – è evidente, come del resto lo è la stabilizzazione senza picchi allarmanti della situazione ospedaliera (nonostante il rialzo comunque da segnalare delle terapie intensive sopra quota 100): «Rt calcolato sui casi sintomatici, pur rimanendo l’indicatore più affidabile a livello regionale e confrontabile nel tempo per il monitoraggio della trasmissibilità, potrebbe sottostimare leggermente la reale trasmissione del virus a livello nazionale. Pertanto l’Rt nazionale deve essere sempre interpretato tenendo anche in considerazione il dato di incidenza», scriveva 7 giorni fa l’Iss.

COVID ITALIA, IL PUNTO DEL MINISTRO SPERANZA

Ebbene ieri in Parlamento per l’informativa sull’emergenza Covid-19, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha introdotto alcuni dei temi e risultati che saranno presenti nel monitoraggio Iss di questo 4 settembre: «l’ECDC – il Centro europeo per la sorveglianza e il controllo delle malattie – ha indicato, come fa settimanalmente, il tasso di incidenza del virus su 100.000 abitanti in tutti i Paesi europei nelle ultime due settimane». I dati europei dei principali Paesi sono i seguenti: Spagna 205, Francia 88, Croazia 87 e Romania 84; ebbene, aggiunge Speranza, «Il nostro Paese, l’Italia, è a 23, un dato molto simile a quello della Germania che, ad oggi, è tra i migliori nel contesto europeo». Il Ministro della Salute spiega come però vi sia stato un ulteriore abbassamento dell’età media delle persone contagiate che secondo i dati degli ultimi 7 giorni è scesa sui 29 anni: «È senz’altro vero – ha concluso Speranza – che il virus tra le generazioni più giovani fa meno male rispetto all’impatto che esso ha naturalmente sulle generazioni più avanti negli anni, ma è altrettanto vero che i giovani continuano a essere comunque uno strumento di diffusione del virus e questo può essere pericoloso, qualora il virus dovesse estendersi in modo particolare ai genitori e ai nonni, che pagherebbero un prezzo molto più alto».



