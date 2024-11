Inediti X Factor 2024: Les Votives fanno sognare

I Les Votives aprono la gara con il loro inedito “Monsters“, un brano che racconta di un litigio fra tre persone. Il loro brano ha fatto subito impazzire il pubblico: sono delle vere rockstar. Il commento di Jake La Furia dopo la loro esibizione è stato azzeccatissimo, è ora che il rock ritorni ad essere mainstream anche in Italia, e loro potrebbero essere la band perfetta per farlo ritornare popolare dopo anni di trap e rap. E poi che dire del look, i Les Votives di X Factor 2024 non ne hanno mai sbagliata una, guidati dal loro giudice Achille Lauro che sapientemente li sta portando verso la finale.

Ed è proprio di finale che hanno parlato i giudici di X Factor 2024 dopo aver ascoltato il loro inedito. Paola Iezzi si è complimentata con loro e con Lauro per l’obiettivo raggiunto, mentre Manuel Agnelli si è detto contentissimo di aver sentito una canzone completamente arrangiata dalla band stessa, un valore aggiunto e per niente scontato dato che si parla di inediti e canzoni che saranno un vero e proprio lancio per il mondo discografico. Come andrà a finire per loro? Le premesse sembrano davvero ottime!

La gara di X Factor 2024 entra nel vivo e, nella puntata in onda oggi, giovedì 21 novembre 2024, tutti i cantanti ancora in gara entrano ufficialmente nel mercato discografico con il proprio inedito. Nel corso della serata, infatti, i cantanti si esibiranno sulle note dei rispettivi inediti di cui alcuni sono stati scritti dagli stessi concorrenti del talent show di Sky e altri da grandi artisti come Madame che, già in passato, ha scritto per altri cantanti.

Grande attesa, dunque, per la serata degli inediti che regala sempre grandi emozioni ai protagonisti. Achille Lauro, l’unico ad avere la squadra completa, potrà ascoltare tutti e tre gli inediti dei suoi cantanti: I PATAGARRI porteranno “Caravan” (scritto da loro stessi e prodotto da Bias e Danien); Les Votives si esibiranno sulle note di “Monster” (scritto da loro stessi e prodotto da Gianmarco Manilardi e Danien); Lorenzo Salvetti canterà “Mille concerti” (scritto dallo stesso Lorenzo con Antonio Mazzareillo e Gianmarco Merolle e prodotto da Danien).

Francamente, accompagnata dal suo coach Jake La Furia canterà “Fucina” (scritto da lei stessa e prodotto da Tomer Levy e Gianmarco Manilardi). Nella squadra di Manuel Agnelli, invece, Mimì si esibirà con “Dove si va”(scritto da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi) e i PUNKCAKE con “Gloom” (scritto dagli stessi Puncake e prodotto da Gianmarco Biancardi).

Infine, nella squadra di Paola Iezzi, LOWRAH proverà a convincerà tutti “Malasuerte” (scritto da LOWRAH, Matteo Montalesi, Gianmarco Merolle, Filippo Toffanin, Max Elias Kleinschmidt e prodotto da ESSEHO e Andry The Hitmaker).