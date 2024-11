X Factor 2024 live show, 5a puntata di giovedì 21 novembre: serata divisa in due manche

Torna anche oggi 21 novembre una nuova puntata di X Factor 2024, che come ogni giovedì ci tiene compagnia su Sky Uno. Alla conduzione del quinto live show troveremo ancora Giorgia, che si sta dimostrando una perfetta presentatrice, sorridente, simpatica e imparziale. La serata di oggi sarà molto importante, dato che i concorrenti presenteranno per la prima volta i tanto attesi inediti sul palco dell’Arena di Assago. In pole position ci saranno anche i quattro giudici, Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e l’amatissimo Manuel Agnelli.

La gara sarà divisa in due manche, nella prima gli artisti presenteranno i loro inediti, e nella seconda manche si passerà alle tanto attese cover. Ospiti della serata i Coma Cose, famoso duo italiano indie pop, composto da Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli. I due, oltre ad essere partner sul palco, sono una coppia anche nella vita di tutti i giorni e questa sera si esibiranno durante il quinto live di X Factor 2024 tra una manche e l’altra. Ora, però, è il momento di scoprire le assegnazioni delle cover dei nostri concorrenti per stasera, giovedì 21 novembre 2024.

X Factor 2024,

Cosa canteranno oggi 21 novembre i concorrenti di X Factor 2024? Partiamo da Francamente, per la squadra di Jake La Furia. La giovane porterà sul palco un brano di Cher intitolato “Believe“. Achille Lauro, che invece ha ancora tutti e tre i concorrenti, ha scelto per Lorenzo Salvetti la canzone “Tango” di Tananai, che è stato presentato a Sanremo durante la 73esima edizione. Si passa poi agli amatissimi Patagarri che faranno un mash-up tra Bella Ciao e Tu vuò fa l’americano.

Infine, il Les Votives, che porteranno sul palco di X Factor 2024 “You Know I’m No Good”, della mitica Amy Winehouse. Passiamo a Paola Iezzi con Lowrah: alla ragazza ha assegnato “Hollaback Girl” di Gwen Stefani. In ultimo ma non per importanza, Manuel Agnelli. I suoi Punkcake si esibiranno con “Maps” degli Yeah Yeah Yeahs, mentre la cantante Mimì porterà sul palco Lilac Wine, celebre canzone di Nina Simone poi cantata anche da Jeff Buckley. Chi riuscirà a convincere i giudici di avere l’X Factor? Quest’anno i concorrenti sono fortissimi, ma oggi assisteremo ad un’altra eliminazione e uno dei cantanti terminerà il percorso nel talent di Sky Uno. Chi sarà?

X Factor 2024, dove vederlo in diretta e in streaming

Per non perderti il quinto live di X Factor 2024 di oggi, giovedì 21 novembre è possibile collegarsi su Sky Uno a partire dalle ore 21.15 per seguire la diretta, mentre su NOW si può seguire la diretta streaming. Per chi si perdesse il live, Tv8 trasmette ogni martedì alle 21.30 la puntata, visibile sia sul canale stesso o tramite il browser web oppure da Tv8.it, sito del canale.