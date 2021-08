Ines dell’Anima Mia/ Anticipazioni ultimi episodi oggi 20 agosto 2021: Ines si sposa?

Ines dell’Anima Mia, anticipazioni ultimi episodi oggi 20 agosto 2021

Il seme del tradimento e Fino alla fine del mondo, sono questi i titoli degli episodi in onda oggi, 20 agosto, di Ines dell’Anima Mia. La serie spagnola continua la sua cavalcata verso il gran finale che questa sera regalerà al pubblico di Canale5 i suoi ultimi scossoni. Tra nuove morti e altri colpi di scena, la storia di Ines e tutti i personaggi che in queste settimane le hanno girato attorno, si concluderà ma in che modo? Pedro De Valdivia viene proclamato governatore del Cile e quindi il suo piano sembra finalmente riuscito ma le cose si complicano quando l’Inquisizione lo accusa di aver ucciso De La Hoz e di aver peccato di concubinato visto che è ormai palese, e provata, la sua relazione con Ines.

Anticipazioni Doc nelle tue mani 2/ Trama, cast e data: arriva la pandemia e Andrea..

Dopo essere rimasto a lungo in esilio, solo alcuni anni dopo riesce a tornare a Santiago al fianco di Donna Marina Ortiz, la moglie, mentre Ines è costretta a rinunciare alla sua vita in Cile per tornare in Spagna. In calcio d’angolo riesce a salvarsi e quando si palesa l’occasione di rimanere nel Paese in cambio del matrimonio, finisce all’altare con Rodrigo de Quiroga di sposarla.

Doc Nelle tue mani, replica/ Anticipazioni ultimi episodi 19 agosto: Sardoni minaccia Lorenzo

Ines dell’Anima Mia: Ines si sposa per rimanere in Cile?

I Mapuche dell’Araucania sono pronti a rialzare la testa e proprio nell’ultimo episodio di Ines dell’Anima mia andrà in scena lo scontro finale. Valdivia snobba i consigli di tutti e organizza una spedizione per annientare il capo dei Mapuche, Lautaro, e conquistare le sue terre ma tutto questo rischia di rovinare i piani di Ines.

Alla fine lei e Rodrigo decidono di sposarsi lo stesso ma ecco un ulteriore colpo di scena, Lautaro si presenta da Ines a e lei capisce subito che quel viso le è familiare. Davanti a lei si palesa Felipe proprio quel bambino che per molto tempo lei e Valdivia hanno cresciuto come un figlio. Saranno davvero loro a sconrarsi in questo gran finale? Alla fine sarà il giovane Felipe a spuntarla o Valdivia avrà la sua vittoria?

Delitti in Paradiso 10/ Anticipazioni ultimi episodi oggi 19 agosto: come finisce la stagione?

© RIPRODUZIONE RISERVATA