Infortunati Ballando con le stelle 2022: Gabriel Garko ed Ema Stockholma a rischio/ Invece Iva Zanicchi…

Ballando con le stelle 2022: infortunio per Gabriel Garko

Ballando con le stelle 2022 torna in onda questa sera su Raiuno, ma ben quattro concorrenti potrebbero non riuscire a scendere in pista a causa di un infortunio. Nel corso delle varie edizione del programma di Milly Carlucci, a diversi concorrenti è capitato di alzare bandiera bianca a causa di infortuni rimeditati durante le prove. Uno dei casi che ha catturato di più l’attenzione del pubblico è stato quello di Elisa Isoardi, costretta a scendere comunque in pista per non essere eliminata. Anche l’edizione 2022 sta facendo i conti con gli infortuni sin dalla seconda puntata. Dopo Luisella Costamagna e Iva Zanicchi, altri infortuni preoccupano la squadra di Milly Carlucci. Nelle scorse ore, infatti, si è fatto male Gabriel Garko, considerato uno dei probabili vincitori del programma.

“Durante le prove Gabriel Garko purtroppo si è fatto male ad un braccio in una maniera che ci è apparsa subito insomma direi piuttosto seria” – le parole di Milly Carlucci on un video diffuso sui social – “Attualmente è a Villa Stuart, siamo tutti ovviamente intorno a lui per cercare di dargli tutto il conforto e il supporto possibile e immaginabile ma adesso in realtà lui è nelle mani dei medici che ci devono dire come possiamo gestire questa situazione”. Gabriel è poi tornato sui social mostrandosi con un tutore e promettendo che, questa sera, farà tutto il possibile per scendere in pista.

Infortunio per Ema Stokholma a Ballando con le stelle 2022

L’altra concorrente che rischia di non scendere in pista durante la nuova puntata di Ballando con le stelle 2022 è Ema Stokholma. A diffondere la notizia dell’infortunio della conduttrice e speaker radiofonica è Davide Maggio: “Durante le prove in vista della quarta puntata si è infortunata, riportando una frattura composta a una costola. E’ l’esito degli esami a cui si è sottoposta dopo che il dolore costale continuava a non darle tregua“.

Un infortunio abbastanza importante anche per Ema Stokholma a poche ore dal nuovo appuntamento con Ballando. Cosa accadrà, dunque, questa sera? Sui social, la speaker ha semplicemente condiviso l’esisto degli esami a cui si è sottoposta senza svelare cosa accadrà questa sera. Scenderà comunque in pista per non essere eliminata?

