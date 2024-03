Infortunio Ambra Angiolini, rinviato lo spettacolo ‘Olivia Messina’/ “A causa di una lesione muscolare…”

Ambra Angiolini, come sta l’attrice dopo l’infortunio muscolare

Piccola disavventura per Ambra Angiolini, costretta a fermare lo spettacolo ‘Oliva Denaro’ a causa di un problema fisico. L’attrice si sarebbe dovuta esibire questa sera – come riporta Adnkronos – presso il Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa (Siena) ma come lei stessa ha comunicato sui social, l’appuntamento è rinviato a data da destinarsi.

“Mi scuso con gli spettatori che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo di stasera, ma purtroppo a causa di una lesione muscolare sono costretta a rimandare la data, che verrà recuperata al più presto”. Questo l’annuncio di Ambra Angiolini sui social che, per il dispiacere dei fan già pronti a prendere posto questa sera al Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa, non potrà andare in scena con ‘Olivia Denaro’. Ambra Angiolini ha parlato di lesione muscolare, senza specificare la natura del problema fisico riscontrato.

Ambra Angiolini tranquillizza i fan dopo l’infortunio: “Ci vediamo venerdì…”

Come spiega Adnkronos, Ambra Angiolini aveva già accusato qualche problema durante lo spettacolo presso il teatro Duse di Bologna. Il prosieguo del post pubblicato sui social conferma infatti come grazie al supporto dei medici sia però riuscita a completare la rappresentazione. “Grazie al dottor Giovanbattista Sisca ed a tutto lo staff di Isokinetic Medical group che mi hanno permesso comunque di finire lo spettacolo al Teatro Duse”.

Ambra Angiolini ha poi concluso il post pubblicato sui social con l’ironia che da sempre l’accompagna, sperando che possa presto tornare in forma per completare la rappresentazione dello spettacolo ‘Olivia Denaro’. “Mi faccio un tagliando e ci vediamo venerdì ad Adria e grazie a Roberto, Walter, Matteo, Michele e Gerry che ce l’hanno messa tutta per portarmi il ghiaccio, l’arnica, gli integratori, l’ecografia, la calza color carne, la comprensione e cuore”.

