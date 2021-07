Infortunio Chiesa in Italia-Inghilterra/ Euro 2020: ipotesi distorsione alla caviglia

È finita all’80’ la finale degli Europei 2020 per Federico Chiesa. Infortunio per l’attaccante dell’Italia, che stava impensierendo la difesa dell’Inghilterra. Ma il giovane talento di proprietà della Juventus ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema alla caviglia. Rimasto a terra dolorante per diversi minuti, Chiesa ha provato a stringere i denti per restare in campo, ma alla fine è stata necessaria la sostituzione. Al suo posto dopo sei minuti dal colpo alla caviglia, il ct della Nazionale ha mandato allora in campo Federico Bernardeschi. Di fatto l’Italia ha dovuto rinunciare ad uno dei migliori in campo.

L’esterno al termine di un’azione trascinante, una delle tante di cui si è reso protagonista in questa partita, ha riportato un infortunio alla caviglia destra cadendo. Nei prossimi giorni sarà più chiara l’entità del suo infortunio e quindi potrà essere fatta chiarezza sulle sue condizioni fisiche, nella speranza che non abbia riportato nulla di serio.

INFORTUNIO CHIESA: SI TEME DISTORSIONE ALLA CAVIGLIA

I tifosi dell’Inghilterra a Wembley non hanno preso bene le lamentele di Federico Chiesa, pensando probabilmente che stesse fingendo l’infortunio. Anche perché, rivedendo le immagini relative, non è apparso uno scontro durissimo quello con Walker. Durante un tentativo di dribbling, Chiesa ha avuto la peggio ed è finito a terra dopo un intervento difensivo di Walker, in combinazione con un compagno di reparto, che però non è stato cattivo. I tifosi inglesi hanno quindi cominciato a fischiare Chiesa, che se l’è presa anche con qualche giocatore avversario che ha messo in dubbio il suo infortunio. Stando alle prime ipotesi circolate in questi minuti, il timore è che l’attaccante azzurro abbia riportato una distorsione alla caviglia destra. L’auspicio è che, se così fosse, non abbia riportato altre conseguenze e che possano quindi arrivare aggiornamenti positivi sulle sue condizioni fisiche.

