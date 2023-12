Infortunio Dybala/ Roma, escluse lesioni ma a Bologna sarà emergenza in attacco (oggi 11 dicembre 2023)

INFORTUNIO DYBALA: OTTIMISMO SUI TEMPI DI RECUPERO

L’infortunio di Paulo Dybala lascia attualmente ottimista la Roma: il problema al flessore riscontrato domenica sera contro la Fiorentina, poco dopo aver servito l’assist a Romelu Lukaku, non dovrebbe prevedere una lesione: questo stando agli aggiornamenti di Sky Sport, si attendono ancora gli esami strumentali ma da quanto filtra al momento pare che Dybala sia costretto a saltare solo due partite, quella di Europa League contro lo Sheriff, in cui la Roma si giocherà il primo posto nel girone per evitare i playoff, e quella di domenica che vedrà i giallorossi andare a Bologna, contro una squadra che ha operato il sorpasso in Serie A ed è clamorosamente quarta in classifica insieme al Napoli.

Per Dybala però si tratta dell’ennesimo infortunio: l’anno scorso si era fermato almeno due volte di cui una nella fase più calda della stagione, in questa annata la Joya ha già saltato tre partite di campionato e una di Europa League, e in generale sta confermando luna fragilità fisica non di poco conto, che era già stata riscontrata ai tempi della Juventus. José Mourinho dunque dovrà fare a meno del suo numero 21 in due partite comunque importanti per la Roma: per di più oltre all’infortunio di Dybala c’è quello di Sardar Azmoun (la cui partita è durata meno di 40 minuti, comunque sempre più di quella di Dybala) per l’iraniano problema al polpaccio e tempi di recupero simili a quelli del compagno di reparto.

A BOLOGNA IN PIENA EMERGENZA

Ora, l’infortunio di Dybala unito di Azmoun apre non pochi problemi per José Mourinho. Se contro lo Sheriff l’assenza dell’iraniano era acclarata, vista l’eclusione dalla lista Uefa per il girone di Europa League, domenica al Dall’Ara la Roma dovrà sfidare un Bologna in grande forma senza la quasi totalità del suo reparto offensivo. Dybala e Azmoun sono out; in più Romelu Lukaku è stato espulso, di conseguenza sarà squalificato e Mourinho si ritroverà sostanzialmente con i soli Andrea Belotti e Stephan El Shaarawy a guidare l’attacco giallorosso contro il Bologna. Una situazione di piena emergenza, che fortunatamente per la Roma dovrebbe rientrare presto.

Il punto è che non è finita qui. Infatti i giallorossi sono sempre senza Chris Smalling i cui tempi di recupero sono ancora incerti (l’inglese sta diventando un caso), in più sarà squalificato anche Nicola Zalewski: la trasferta del Dall’Ara sarà dunque affrontata con una rosa assolutamente decimata, Mourinho in altri reparti può maggiormente ruotare i suoi uomini e infatti contro lo Sheriff dovrebbe schierare Leonardo Spinazzola a sinistra, ma vista la squalifica di Evan N’Dicka potrebbe essere costretto a lanciare Bryan Cristante in difesa o comunque arretrare Zeki Celik. Fortunatamente poi in Europa League arriverà la pausa, ma certamente non è un momento fortunato per la Roma tra infortuni e squalifiche.











