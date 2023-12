DIRETTA/ Roma Fiorentina video streaming tv: una rivalità con ben 193 precedenti (Serie A, 10 dicembre 2023)

DIRETTA ROMA FIORENTINA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Roma Fiorentina presenta due squadre che nel passato si sono ritrovate l’una contro l’altra in ben 193 partite. Giallorossi che hanno realizzato 68 vittorie contro i viola che rispondono con 59 successi. Le restanti 66 partite sono invece terminate in pieno equilibrio. Il miglior marcatore interno di questa sfida risulta essere Francesco Totti con 14 reti. Segue il bomber di entrambe le formazioni Gabriel Omar Batistuta che di reti ne ha realizzate 11.

Diretta/ Sampdoria Fiorentina Primavera (risultato finale 1-4): Rubino chiude il game! (10 dicembre 2023)

Segue Antognoni con 9 reti così come Pruzzo e Balbo con 8 e 7 reti. Le reti totali realizzate dalla Roma risultano essere 266 contro le 250 della Fiorentina. Travestito da segnalare c’è sicuramente quella del 26 novembre 2000 terminata con il risultato di 1-0 e diretta dal signor Graziano Cesari. Rete di Batistuta che si lasciò andare alle lacrime dopo aver segnato al suo passato. L’ultima sfida tra questi due formazioni risulta essere quella del 27 maggio 2023 che venne vinta dai viola con il risultato di 2-1. (Marco Genduso)

Probabili formazioni Roma Fiorentina/ Quote: Kristensen o Karsdorp? (Serie A, 10 dicembre 2023)

ROMA FIORENTINA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Roma Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Roma Fiorentina sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

Probabili formazioni Roma Fiorentina/ Diretta tv: dubbi per Italiano in attacco (Serie A, 9 dicembre 2023)

ROMA FIORENTINA, MATCH INFUOCATO!

La diretta Roma Fiorentina, in programma domenica 10 dicembre alle ore 20:45, racconta della 15esima giornata di Serie A. Gli uomini di Mourinho sono a due vittorie consecutive in campionato avendo battuto sia l’Udinese per 3-1 che il Sassuolo per 2-1. Se si contano le gare consecutive senza sconfitte in campionato arriviamo a quota quattro dato che precedentemente sono arrivati quattro punti tra il successo col Lecce e il pari nel derby.

La Fiorentina ha archiviato la sconfitta di misura contro il Milan a San Siro dato che i viola sono riusciti a fare en plein: vittoria e passaggio del turno in Conference League contro il Genk, tre punti in campionato con il 3-0 alla Salernitana e infine la rimonta col Parma in Coppa Italia che si è trasformata in una vittoria (e conseguente qualificazione) ai calci di rigore.

ROMA FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Roma Fiorentina vedono i padroni di casa schierarsi con il 3-5-2. In porta Rui Patricio, terzetto arretrato composto da Mancini, Llorente e Ndicka. Agiranno da esterni Karsdorp e Spinazzola con Bove, Paredes e Cristante ad occupare la zona nevralgica del campo. Tandem offensivo Dybala-Lukaku.

Risponde la Fiorentina con il 4-2-3-1 che vedrà Terracciano tra i pali. A destra titolare Kayode, Milenkovic-Quarta coppia centrale e Biraghi sul lato mancino. In mediana Duncan e Arthur mentre batteria di trequartista Nico Gonzalez, Bonaventura e Sottil. Beltran sarà il centravanti.

ROMA FIORENTINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Roma Fiorentina danno come favorita la squadra di casa a 2.05. Secondo bet365, il segno X del pareggio è dato a 3.30 mentre il 2 fisso a 3.60.

Sembra più probabile l’Under 2.5 rispetto all’Over, rispettivamente a 2.15 e 1.67. Il Gol viene quotato a 1.95 mentre il segno opposto 1.80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA