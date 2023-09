Infortunio Giroud con la Francia: botta alla caviglia e lacrime/ Milan in ansia per il derby

Milan e tifosi rossoneri in ansia per le condizioni fisiche di Olivier Giroud. Il bomber rossonero è infatti sceso in campo ieri sera in occasione della sfida fra la nazionale francese e l’Irlanda, gara valevole per la qualificazione ai campionati europei di calcio del 2024, ma è stato costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco per via di un infortunio. L’attaccante, come ricorda il Corriere della Sera, ha chiesto il cambio al 25esimo di gioco dopo una botta alla caviglia sinistra.

In quel momento la selezione vice campione del mondo si trovava in vantaggio da pochi minuti dopo la rete di Tchouameni su assist di Mbappé, ma il bomber rossonero si è dovuto fermare con tanto di lacrime agli occhi dopo aver subito un duro colpo. Lo scontro sarebbe avvenuto a inizio gara e Giroud ha provato a giocare fino a che non ne ha potuto più ed ha fatto il classico gesto del cambio alla panchina. Al suo posto è entrato Thuram, figlio d’arte e calciatore dell’Inter, una sorta di staffetta che di fatto anticipa quanto avverrà sabato prossimo, alle ore 18:00, il derby meneghino allo stadio San Siro.

INFORTUNIO GIROUD CON L’IRLANDA: BOMBER A RISCHIO DERBY MILAN-INTER

Ci sarà Giroud per la stracittadina? La speranza ovviamente del Milan, di Pioli e dei tifosi è che il transalpino possa essere in campo, ma i tempi sono ristretti e bisognerà capire l’evolversi delle prossime ore per avere la certezza che il giocatore ci sarà. A inizio gara il calciatore ex Arsenal aveva ricevuto una botta che aveva richiesto l’intervento dello staff medico della nazionale francese.

Quindi a metà primo tempo il problema alla caviglia: cross del solito Theo Hernandez dalla sinistra, e Giroud che cerca di prendere il pallone contrastato però da un difensore irlandese che lo ha colpito nuovamente sulla caviglia. Nella mattinata di oggi dovrebbero tenersi gli esami strumentali per comprendere la gravità dell’infortunio ed eventuali tempi di recupero: se dovessero superare la settimana a quel punto l’attaccante sarà costretto a vedere il derby dalla tribuna.

