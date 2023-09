Video/ Roma Milan (risultato finale 1-2): Giroud e Leao sbancano l’Olimpico, buio pesto giallorosso (Serie A)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS ROMA MILAN

Video, gol e highlights Roma Milan, gara valevole per la terza giornata di Serie A andata in scena all’Olimpico e vinta dai rossoneri con il risultato di 2-1. Una partita che sin dalle prime battute prometteva spettacolo e fuochi d’artificio tant’è che al nono minuto la squadra di Pioli passa in vantaggio in virtù del rigore realizzato da Giroud, quarto centro in campionato, dopo il contatto tra Rui Patricio e Loftus-Cheek giudicato rigore dall’arbitro Rapuano dopo essere stato chiamato dal Var. Al 31′ Aouar, fino a quel momento tra i più positivi, alza bandiera bianca per un problema muscolare e al suo posto è entrato Pellegrini, il grande escluso dall’undici titolare. Il primo tempo cala di intensità verso la fine con il risultato rimasto dunque sull’1-0.

Nella ripresa emozioni su emozioni, a partire dal secondo minuto quando Leao raccoglie da terra in rovesciata ringraziando Calabria per il magnifico assist e Celik per una marcatura molto blanda siglando una bellissima rete che vale il raddoppio in apertura. Al 60′ Tomori commette per la terza volta fallo su Belotti: la prima era costata il giallo all’ex Chelsea, la seconda soltanto un richiamo mentre la terza l’espulsione per somma di ammonizioni. Il match potrebbe svoltare a favore della Roma anche perché poco dopo arriva il momento di Romelu Lukaku. Il debutto del belga in giallorosso inizia subito con un tiro alto al primo pallone toccato. A siglare però il 2-1 è Spinazzola con una conclusione dalla distanza viziata da una deviazione di Kalulu. La sfida dell’Olimpico termina dunque così e per la Roma si tratta del secondo peggior avvio di sempre dopo tre giornate con a malapena un punto conquistato, figlio del 2-2 interno con la Salernitana. Per il Milan invece meglio non poteva andare prima della sosta con tre vittorie su tre e un biglietto da visita di nove punti in vista del derby di Milano di metà settembre.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ROMA MILAN: IL TABELLINO

ROMA-MILAN 1-2

MARCATORI: 9′ Giroud su rigore (M), 2′ st Leao (M), 48′ st Spinazzola (R)

ROMA (3-5-2): Rui Patrício; Mancini (34′ st Pagano), Smalling, Llorente; Çelik (25’ st Spinazzola), Cristante, Paredes, Aouar (31’ Pellegrini), Zalewski; El Shaarawy (25’ st Lukaku), Belotti. A disp.: Boer, Svilar; Karsdorp, Kristensen, N’Dicka; Bove, Pisilli. All.: Mourinho.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek (20’ st Kalulu), Krunić, Reijnders; Pulisic (31′ st Chukwueze), Giroud (25′ st Pobega), Leão (31′ st Okafor). A disp.: Sportiello, Mirante; Florenzi, Kjær, Pellegrino; Adli, Musah, Romero. All.: Pioli.

ARBITRO: Rapuano di Rimini.

AMMONITI: 19’ e 15’ st Tomori (M), 35’ Loftus-Cheek (M), 25’ st Paredes (R), 40’ st Lukaku (R), 51′ st Okafor (M).

ESPULSI: 15’ st Tomori (M)

