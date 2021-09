Infortunio Gosens/ Atalanta, problemi piede sinistro: condizioni e tempi di recupero

Infortunio per Gosens: apprensione in casa Atalanta

Ancora cattive notizie dai ritiri delle nazionali per i club di Serie A. Dopo gli infortuni di Meret e Ospina che hanno colpito il Napoli, adesso è il turno dell’Atalanta. L’esterno mancino Robin Gosens, ha riportato un infortunio al piede sinistro nel finale della gara di giovedì sera vinta con il risultato di 0-2 dalla Germania sul Liechtenstein. Il calciatore dell’Atalanta è così in dubbio per i prossimi due impegni della selezione tedesca, la quale sfiderà l’Armenia domenica 5 settembre e successivamente l’Islanda, in programma mercoledì 8.

Una situazione che il club nerazzurro e Gian Piero Gasperini stanno monitorando con attenzione, in attesa di conoscere con precisione i tempi di recupero. Gosens è uno dei tasselli fondamentali della squadra bergamasca e una sua assenza potrebbe condizionare le prestazioni della formazione del Gasp. Il prossimo impregno di Serie A vedrà l’Atalanta opposta alla Fiorentina di Vincenzo Italiano, sabato 11 settembre al Gewiss Stadium di Bergamo, alle ore 20:45.

Infortunio Gosens, condizioni e tempi di recupero

Dopo l’infortunio rimediato da Robin Gosens durante la gara Germania-Liechtenstein, la Federazione tedesca ha rilasciato un comunicato sulle condizioni dell’esterno dell’Atalanta. Dopo le visite mediche, si è evidenziato che il calciatore ha subito un: “Infortunio alla capsula del piede sinistro”, con le sue condizioni che verranno monitorate dallo staff sanitario. Notizie confortanti arrivano dal ct della Germania, Hansi Flick: “Robin Gosens salterà la partita di domani (domenica 5 settembre contro l’Armenia, ndr), ma le sue condizioni stanno migliorando”.

Il problema rimediato da Gosens, sembra dunque essere meno grave del previsto. Con l’esterno tedesco che quindi resterà in ritiro, ma non prenderà parte alla partita contro l’Armenia e proverà a recuperare per la gara successiva contro l’Islanda. Al momento però, il calciatore è infortunato, ma se dovesse prendere parte al match in programma il prossimo mercoledì, vorrà dire che avrà superato totalmente il problema al piede sinistro.



