Infortunio Ospina: allarme portieri Napoli/ Dopo ko Meret chi gioca con la Juventus?

Allarme portieri per il Napoli: dopo Meret, si ferma Ospina

All’infortunio rimediato da Alex Meret nel ritiro con la nazionale italiana, si va ad aggiungere quello di David Ospina, e per il Napoli adesso è un vero e proprio allarme portieri. Dopo le prime due gare di campionato vinte, e a circa una settimana dalla partita con la Juventus, i partenopei devono fare i conti con l’importante assenza di Meret, a cui gli esami strumentali hanno evidenziato la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare, con la conseguente assenza di almeno un mese, e adesso si trovano in apprensione per le notizie che arrivano dal Sud America, che vedono coinvolto Ospina.

Il portiere colombiano, è stato protagonista di un durissimo scontro con un avversario nei minuti finali di Colombia-Bolivia, terminata 1-1. La gara è rimasta ferma per diversi minuti, in quanto il portiere di proprietà del Napoli è rimasto a terra dopo la scivolata a gambe unite dell’avversario. Successivamente il colombiano si è rialzato e ha concluso la gara tra i pali, ma questo può essere relativo, in quanto la sua Nazionale aveva terminato i cambi, e il portiere ha continuato a zoppicare, affidando ai compagni i calci di rinvio.

Napoli senza Meret e Ospina, chi gioca contro la Juventus?

Il grave infortunio che ha colpito Alex Meret e le valutazioni da fare sulle condizioni di David Ospina, uscito malconcio dalla gara Colombia-Bolivia, mettono in seria difficoltà Luciano Spalletti. L’allenatore del Napoli, si troverebbe costretto a fare affidamento al giovanissimo terzo portiere, Davide Marfella. Il tecnico azzurro, dovrà sicuramente fare a meno di Meret, ma può sperare nel recupero di Ospina, anche se servirà un po’ di tempo per valutarne al meglio le condizioni.

David Ospina rappresenta per Spalletti un profilo di grande esperienza ed affidamento, ma un infortunio al piede potrebbe creare diversi problemi al colombiano che sarebbe costretto ad alzare bandiera bianca. Da programma, il rientro in Italia di Ospina è previsto per venerdì 9 settembre, a poche ore dall’importante sfida con la Juventus in programma sabato, la quale avrà sicuramente voglia di riscatto dopo la sconfitta contro l’Empoli. Dunque il giovane portiere Marfella resta in preallarme.

