Infortunio Pogba: lesione al menisco/ Dovrò essere operato? Rischia due mesi di stop

E’ iniziata nel peggiore dei modi l’avventura bis di Paul Pogba alla Juventus. Il centrocampista della nazionale francese si è infatti subito infortunato, dopo soli 45 minuti in campo nell’amichevole contro il Chivas giocata negli scorsi giorni. Il calciatore transalpino, come riferisce La Gazzetta dello Sport, ha subito un infortunio al menisco e sarà costretto a saltare le prossime amichevoli contro il Barcellona e il Real Madrid, ma soprattutto il primo mese abbondante di campionato, se non di più. Starà infatti fuori due mesi per via di una lesione al menisco che quasi sicuramente costringerà lo stesso a sottoporsi ad un’operazione.

Senza dubbio una brutta tegola per la Juventus che ovviamente dovrà esordire nella nuova stagione 2022-2023 senza il suo asso in mezzo al campo. Tra l’altro molti tifosi bianconeri negli States avevano comprato il biglietto per le amichevoli proprio per vedere da vicino il Polpo, ed ovviamente rimarranno delusi. Ieri mattina, come spiega sempre la Rosa, Pogba non si è allenato ed è rimasto in albergo: «Pogba – ha fatto sapere la Juventus attraverso un comunicato ufficiale – è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto a una consulenza specialistica».

POGBA, INFORTUNIO AL MENISCO: RISCHIA DI TORNARE IN CAMPO A INIZIO OTTOBRE

Secondo il quotidiano sportivo la strada più probabile è quella di un intervenuto chirurgico, andando subito sotto i ferri in una clinica americana, di modo da accelerare i tempi: “Le possibilità di scongiurare l’operazione non sono molte – aggiunge La Gazzetta dello Sport – soprattutto perché si tratta di un problema che il giocatore si porta dietro da tempo e che sarebbe meglio risolvere una volta per tutte”.

Se tutto andrà come previsto, e Pogba dovesse restare fermo ai box per due mesi, il francese salterà l’esordio in campionato contro il Sassuolo, quindi le prime due giornate di Champions in programma fra il 6 e il 14 settembre. Potrebbe tornare in campo fra fine settembre e inizio agosto, saltando così 6 o 7 partite.

