Infortunio Thibaut Courtois, rottura legamento crociato: out 6 mesi/ Real a caccia di un sostituto

Pesantissima tegola in casa Real Madrid: il portiere Thibaut Courtois si è infortunato seriamente durante l’allenamento di ieri. Ha lasciato in barella il campo di training dopo un bruttissimo problema al ginocchio: dopo i primi accertamenti si è scoperto essere la rottura del legamento crociato. Il portiere belga, considerato all’unanimità il guardiano più forte al mondo, sarà così costretto a stare lontano dai campi per circa sei mesi, un lunghissimo stop che è stato confermato anche dallo stesso club spagnolo tramite comunicato ufficiale: “Dopo i test effettuati sul nostro calciatore Thibaut Courtois, è stata diagnosticata una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore subirà un intervento chirurgico nei prossimi giorni”.

Un colpo durissimo che giunge a poche ore dall’avvio della Liga 2023-2024, che scatterà questa sera, e che ha obbligato le Merengues a tornare sul mercato per individuare un sostituito. Il primo nome caldo, secondo quanto riferito da Sky Sports UK, sarebbe quello di David De Gea, portiere che al momento è in cerca di una sistemazione.

INFORTUNIO THIBAUT COURTOIS: ECCO I POSSIBILI SOSTITUTI

Il 33enne è rimasto senza squadra dopo che gli è scaduto il contratto con il Manchester United e potrebbe essere una scelta interessante tenendo conto che per anni è stato nazionale spagnolo, e che è cresciuto a Madrid, sponda Atletico.

Fra i nomi caldi vi sono anche quelli di Kepa e Keylor Navas: il primo può lasciare il Chelsea dopo che i londinesi l’hanno pagato nel 2018 ben 80 milioni di euro (ma piace molto anche al Bayern Monaco che cerca un sostituto di Sommer, sbarcato ad Appiano Gentile), mentre il secondo è tornato al Paris Saint Germain dopo il prestito al Nottingham Forest ma non sembra rientrare nei piani di Luis Enrique. Ha già giocato nel Real Madrid fra il 2014 al 2019 vincendo moltissimo trofei fra cui tre Champions League. Infine c’è il nome di Bounou del Siviglia, per cui però servono 30 milioni di euro.

