Insalata russa, ricetta antipasto di Natale/ Curiosità, storia e preparazione veloce

L’insalata russa è senza dubbio uno degli antipasti più amati e preparati dagli italiani, soprattutto in vista del pranzo di Natale. Si tratta di una ricetta piuttosto semplice se utilizzate gli ingredienti di base e avrà un sicuro effetto sugli ospiti, assicurandovi l’inizio di un pranzo (o di una cena) natalizia pieno di gusto. Iniziamo con una curiosità che potrete condividere con amici e parenti durante il pranzo di Natale: l’insalata russa non si chiama così in tutto il mondo. Per esempio, in Germania, Danimarca, Norvegia e Finlandia si chiama “insalata italiana”, in Lituania è “insalata bianca”, in Croazia, Slovenia e Ungheria è detta “insalata francese” e in Russia si chiama “insalata alla Olivier”.

Il nome che questo piatto prende in Russia è certamente il più curioso. Una delle tante varianti della storia dell’insalata russa vuole infatti che sia stata inventata da un cuoco russo di origine belga, Lucien Olivier. Per stupire gli oligarchi russi inventò un pastiche che inizialmente prevedeva petti di pernici, quaglie e code di gamberi ricoperti da gelatina e maionese insieme a patate, tartufi, sottaceti e uova sode. Un piatto i cui ingredienti furono mescolati tutti insieme dai clienti dello chef, in quello che viene definito “servizio alla russa” e che potrebbe fornire un’altra origine di questo nome. In seguito alla rivoluzione russa, però, gli ingredienti così raffinati di questa pietanza sarebbero infine stati sostituiti con petto di pollo, carote grattugiate e piselli, avvicinandosi così all’insalata russa che conosciamo oggi e che possiamo portare in tavola questo Natale.

Insalata russa, come preparare l’antipasto perfetto per il pranzo di Natale

L’origine dell’insalata russa potrebbe essere però italiana, più precisamente piemontese, dove sarebbe stata chiamata “insalata rusa”, cioè rossa a causa della presenza di barbabietole. Quale che sia veramente la nascita di questo piatto, in occasione del Natale possiamo preparare una gustosissima insalata russa con ingredienti semplici: prendendo come esempio la ricetta di Fatto in Casa da Benedetta, tutto quello che ci occorre sono piselli, carote, patate e maionese, a cui aggiungere olio, cetriolini sottaceto e aceto.

Per prepararla, Benedetta suggerisce di far bollire nella stessa pentola ma con tempi diversi i piselli, le patate tagliate a cubetti e le carote sempre a cubetti. Quando gli ingredienti sono cotti, si possono scolare e far riposare in una grande ciotola. Una volta freddi, è possibile aggiungere i cetriolini tagliati a cubetti, la maionese già pronta o preparata in precedenza, l’olio e l’aceto, mescolando e lasciando riposare in frigo. In base ai gusti e avendo cura di non esagerare con gli ingredienti per scongiurare di ritrovarsi con troppi avanzi alla fine del pranzo di Natale, nella preparazione dell’insalata russa si possono aggiungere anche del tonno, le uova sode, fagiolini o cavolfiore.











