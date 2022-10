INSICUREZZA ALIMENTARE/ A rischio fame 26 milioni di persone nel Corno d’Africa

L’insicurezza alimentare acuta cresce. La crisi rafforza la sua presa su 19 “punti caldi della fame”, spinta da conflitti crescenti, condizioni climatiche estreme e instabilità economica aggravata dalla pandemia e dagli effetti a catena della crisi in Ucraina. I risultati del rapporto Hunger Hotspots – FAO-WFP early warnings on acute food insecurity – pubblicato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e dall’agenzia ONU World Food Programme (WFP) -, lasciano poco spazio all’ottimismo.

Il documento mette soprattutto in luce la crisi della fame nel Corno d’Africa, dove si prevede il protrarsi della siccità più lunga degli ultimi 40 anni – con la quinta stagione delle piogge fallita all’orizzonte -, che si va ad aggiungere agli effetti cumulativi e devastanti della mancanza di precipitazioni, delle crisi economiche e dei conflitti che hanno colpito le famiglie vulnerabili dal 2020. La scarsità d’acqua – continua il rapporto – ha portato a raccolti inferiori alla media e alla morte del bestiame, costringendo centinaia di migliaia di persone ad abbandonare le proprie terre in cerca di sostentamento e aumentando al contempo il rischio di conflitti.

Un mix esplosivo che potrebbe produrre danni enormi: l’Onu prevede infatti che fino a 26 milioni di persone dovranno affrontare livelli di insicurezza alimentare di crisi o peggiori (livello IPC3 e superiori) in Somalia, Etiopia meridionale e orientale e Kenya settentrionale e orientale. E non è tutto. Si profila infatti anche il pericolo che l’assistenza umanitaria venga tagliata a causa della mancanza di fondi. Il che aprirebbe le porte allo spettro di decessi su larga scala per fame in particolare in Somalia, lasciando spazio a una carestia che, a ottobre, potrebbe travolgere i distretti di Baidoa e Burhakaba nella regione di Bay. Con un bilancio tragico: già oggi centinaia di migliaia di persone stanno affrontando la fame con livelli altissimi di malnutrizione previsti tra i bambini sotto i 5 anni, ma senza un’adeguata risposta umanitaria – è l’allarme lanciato dall’Onu -, entro dicembre potrebbero morire, ogni giorno, fino a quattro bambini o due adulti ogni 10.000 persone.

Il Corno d’Africa non è però l’unica area a rischio. Nella categoria “massima allerta”, infatti, oltre a Somalia ed Etiopia, ci sono pure Afghanistan, Nigeria, Sud Sudan e Yemen Tutti insieme, questi Paesi raccolgono quasi un milione di persone che affrontano livelli catastrofici di fame (livello IPC 5 “Catastrofe”).

E alla lista si devono poi aggiungere Repubblica Democratica del Congo, Haiti, Kenya, Sahel, Sudan, Siria, Repubblica Centrafricana e Pakistan, che si inseriscono nella categoria “preoccupazione molto alta”. Senza dimenticare l’allerta lanciata per Guatemala, Honduras, Malawi, Sri Lanka, Zimbabwe e Madagascar, che rimangono punti caldi della fame.

Il rapporto delle Nazioni Unite chiede quindi un’azione umanitaria pronta ed efficace: “Senza una risposta su vasta scala che abbia al centro un’assistenza agricola urgente e salvavita, la situazione probabilmente peggiorerà in molti Paesi nei prossimi mesi”, afferma afferma QU Dongyu, Direttore Generale della FAO.

