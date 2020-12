Inside: “Si può vivere così?”/ Diretta video incontro con Elisa Fuksas e Marco Pozza

Il 2020 non si può certo dire sia stato un anno da “festeggiare” con la pandemia Covid-19 che ha sconvolto e continua a preoccupare le nostre vite: in questo ultimo appuntamento di “Inside” – l’appuntamento del ciclo di incontri organizzato da IlSussidiario.net con diversi ospiti e interviste – prima di Natale si è scelto una chiave di lettura in “contrasto” con il mainstream “buonista” tipico delle Feste. Gli auguri sono ormai ad un passo e quest’anno forse, ancor più dei precedenti, potrà essere difficile “accontentarsi” dei vari richiami a buona “salute” o “felicità”, concetti tanto importanti quanto sconvolti dall’anno pandemico: l’emergenza sociale, economica e sanitaria deve dunque al contrario sostituire e divenire centro dei nostri prossimi giorni natalizi? È possibile una “via di mezzo” che non miri all’accontentarsi ma che spalanchi occhi e cuore al nuovo anno in arrivo?

«Si può vivere così? Una vigilia ricca di speranza. Testimonianze dal mondo», è il titolo dell’odierno incontro di “Inside” che prova ad affrontare questa “via mediana” nell’avvicinarsi al Natale. Mai come quest’anno “rimanere ancorati” alla fortuna o alla “buona salute” non sembra il miglior viatico possibile a Natale e nuovo anno in arrivo: la speranza per il futuro accompagnata al giudizio su quanto avvenuto nel recentissimo passato può essere accompagnata da una serie di testimonianze e racconti provenienti da ogni parte del mondo. Un modo per “accendere” le luci del Natale con uno spirito non per forza più “buono” ma più “cosciente” e attento alle sfide che la realtà continuamente ci butta addosso. Oggi 23 dicembre alle ore 19 si discute di attesa e speranza, di Natale e di futuro, con la diretta video streaming sugli account social del Sussidiario Facebook, Twitter, su IlSussidiario.net e on demand su YouTube, dove sarà possibile assistere gratuitamente all’ incontro in streaming. Dialogheremo con:

Elisa Fuksas, regista e scrittrice, autore di “Ama e fai quello che vuoi”

don Marco Pozza, cappellano del carcere Due palazzi di Padova

Con le interviste di:

Mons. Shlemon Warduni, Vescovo ausiliare di Baghdad

Padre Francesco Patton, Custode di Terra Santa

Alejandro Marius, Fondatore di «Trabajo y persona», Venezuela

Caterina Potenzoni, Medico Anestesista, Varese

Conduce Enrico Castelli, giornalista già Vicedirettore TgR Rai

«Il miracolo che preserva il mondo, la sfera delle faccende umane, dalla sua normale, “naturale” rovina è in definitiva il fatto della natalità. […] È questa fede e speranza nel mondo che trova forse la sua più gloriosa ed efficace espressione nelle poche parole con cui il Vangelo annunciò la “lieta novella” dell’avvento: “Un bambino è nato fra noi”»: lo diceva Hannah Arendt, filosofa ebrea e tra le menti più fulgide nello scardinare l’ideologia dei totalitarismi che hanno devastato il Novecento e che ancora oggi si “nutrono” di nuova linfa, seppur su diverse strutture. La speranza “laica” per il Natale in arrivo è tutt’altro che fredda o “retorica”, come racconteranno a più riprese gli ospiti oggi di “Inside”: dove tutto o quasi crolla, dove la crisi economica e sociale si fa più tremenda che mai dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, è possibile vivere una speranza senza passare per “pazzi” o “sognatori”? Questo abbiamo chiesto agli ospiti in dialogo questa sera: cosa vuol dire vivere la propria fede, il proprio lavoro, le proprie convinzioni nella realtà di tutti giorni. Insomma, come è possibile “vivere” a tutto tondo quando attorno tutto sembra incerto e fragile: come ha ricordato Papa Francesco negli auguri di Natale al collegio cardinalizio in Vaticano, «questo Natale è il Natale della pandemia, della crisi sanitaria, della crisi economica sociale e persino ecclesiale che ha colpito ciecamente il mondo intero. La crisi ha smesso di essere un luogo comune dei discorsi e dell’establishment intellettuale per diventare una realtà condivisa da tutti. Questo flagello è stato un banco di prova non indifferente e, nello stesso tempo, una grande occasione per convertirci e recuperare autenticità».

Negli 11 precedenti appuntamenti organizzati dal Sussidiario.net nel pieno della pandemia Covid-19, diversi sono stati i temi discussi e approfonditi: dal lavoro, ai “giochi di potere” dietro al coronavirus, dal rilancio del turismo, alla grave crisi economica successiva al Covid, la problematica sul mondo Scuola, il caso Floyd in America, l’Italia dimenticata del terzo settore, la ripartenza del mondo calcio e dopo l’estate l’incontro sul Referendum per il taglio dei parlamentari, le Elezioni Americane tra Trump e Biden e il rapporto tra emergenza Covid e libertà personali. Appuntamento dunque per la nuova ed ultima puntata dell’anno in diretta video streaming sui tutti i canali social del Sussidiario.net per gli auguri di Natale per una volta “anomali” rispetto al comune sentire.



