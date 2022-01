Instagram down, non funziona in Italia/ Utenti segnalano “storie e post non caricano”

Instagram down per qualche minuto: in Italia non funziona e molti utenti sono entrati nel panico. I post e le storie, come segnalato su Twitter con l’hashtag #instagramdown, hanno avuto problemi di caricamento, sia dall’applicazione per smartphone sia da computer. La bacheca è diventata dunque inaccessibile. Il malfunzionamento è stato confermato anche dal portale Downdetector, che ha registrato oltre 250 segnalazioni tra le ore 15.00 e le 16.00.

La situazione, adesso, sembrerebbe essere tornata alla normalità, ma non è da escludere che nelle prossime ore il problema possa ripresentarsi. È ancora vivido nella memoria degli utenti, d’altronde, il blackout dei social network di ottobre scorso, quando le piattaforme erano state inaccessibili per ben 7 ore. In genere, comunque, i malfunzionamenti di questo genere hanno una durata di massimo un’ora, poi vengono risolti. Gli appassionati dell’applicazione dunque possono stare tranquilli, salvo ulteriori sorprese.

Instagram down, non funziona in Italia: problemi anche per Facebook e Whatsapp

Il down non sembrerebbe avere coinvolto soltanto Instagram, bensì anche le due altre principali piattaforme dell’azienda Meta, ovvero Facebook e Whatsapp, che per qualche istante non hanno funzionato nel migliore dei modi. I problemi sono stati però di entità ridotta rispetto al social network più famoso tra quelli basati sulla diffusione di foto e video.

In particolare, per quanto riguarda Facebook, sulla piattaforma Downdetector sono state registrate soltanto 66 segnalazioni di malfunzionamenti, mentre per quanto riguarda Whatsapp sono state 30. Il tutto quasi sostanzialmente nella norma, tranne che per il mancato caricamento momentaneo di qualche fotografia. Gli utenti, ad ogni modo, si sono riversati su Twitter, che come sempre è esente da problemi di questo tipo. Non si può dire lo stesso di Telegram, in questo caso, dato che anche la piattaforma di messaggistica istantanea ha avuto qualche difetto nelle scorse ore, con connessione al server difficoltosa e conseguente mancato invio dei messaggi.

