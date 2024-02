Instagram permetterà di sapere dove sono gli amici in tempo reale/ Come funziona la nuova feauture

Arrivano importanti novità per quanto riguarda Instagram, l’app della famiglia Meta, di proprietà di Mark Zuckerberg, fra i più utilizzati al mondo. Secondo le ultime indiscrezioni circolanti, così come riportato anche da Everyeye Tech, l’azienda sarebbe al lavoro su una nuova funzione che è stata battezzata “Mappa degli amici”. Come si può intuire si tratta di una funzione che permetterà di capire dove si trovano i nostri contatti Instagram in tempo reale, quindi la posizione degli amici di fatto live. Tale funzione, va precisato, non è ancora stata ufficialmente introdotta ma la feature potrebbe a breve essere rilasciata, così come scoperto dal ricercatore e sviluppatore italiano Alessandro Paluzzi, già noto per aver scoperto in precedenza delle funzioni che sono poi effettivamente giunte sull’app di Meta.

Secondo quanto emerso sembra che si tratterà di un sistema che sarà molto simile a quanto avviene già con Snapchat, leggasi la funzione Snap Map. Parlando con i microfoni di TechCrunch, un portavoce di Meta ha appunto confermato lo sviluppo di questo sistema, precisando che si tratta comunque di una funzione che è ancora agli albori, in fase di beta testing interno, di conseguenza, come già detto sopra, non è ancora disponibile per il pubblico e non è chiaro se mai arriverà, ne tanto meno, quando.

INSTAGRAM LAVORA SULLA MAPPA DEGLI AMICI: PROBLEMI DI PRIVACY?

Ovviamente si tratta di una funzione che, come spiegato anche da Everyeye, potrebbe aprire le porte a delle numerose critiche legate alla privacy di un utente, che diverrebbe sempre “pubblico” circa la propria posizione. In ogni caso, è probabile che starà allo stesso decidere se mostrare la propria posizione, comunicandola quindi agli amici, o meno, di conseguenza sarà a discrezione dell’instagrammer attivare o disattivare tale feauture in qualsiasi momento.

Il tutto poi, senza dimenticare la crittografia end-to-end che, come già avviene per WhatsApp, garantirà la massima sicurezza. Il portavoce di Meta ha infine spiegato che non è da escludere che si possa inserire sulla mappa anche dei brevi messaggi di testo, sotto forma di note che sono già disponibili da tempo.

