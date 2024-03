Instagram supera TikTok/ L’app di Meta scaricata da 1,4 miliardi di utenti: merito dei video brevi

Instagram ha superato TikTok nel numero di download. Si tratta di un risultato importante tenendo conto che negli scorsi anni l’applicazione cinese di ByteDance aveva registrato numeri record. Secondo quanto si legge su SkyTg24.it, a certificarlo è la società di analisi Sensor Tower, secondo cui i dati di download di Instagram sono cresciuti nel 2023 del 20 per cento, contro un incremento del “solo” 4 per cento per TikTok. A permettere all’applicazione di proprietà di Meta e di Mark Zuckerberg, secondo gli analisti e gli addetti ai lavori, di ottenere questo storico exploit è il successo dei video brevi, i cosiddetti “reel”, che sono sempre più diffusi e che hanno ricevuto un grande apprezzamento fra il pubblico dei social.

Dal 2018 al 2022 TikTok è stata l’applicazione più popolare a mani basse, conquistando il pubblico grazie appunto alla sua immediatezza dovuta ai filmati “super veloci”, ma secondo le ultime statistiche a firma Sensor Tower, così come si legge su un articolo apparso sul quotidiano americano Financial Times, la piattaforma nata come luogo di condivisione delle foto, appunto Instagram, è riuscita a portarsi a casa lo scettro di applicazione più popolare copiando di fatto l’app cinese, introducendo la possibilità di pubblicare filmati molto brevi e conquistando in particolare la Generazione Z.

INSTAGRAM SUPERA TIKTOK, MA L’APP CINESE È QUELLA SU CUI GLI UTENTI STANNO DI PIÙ

Secondo gli esperti è probabile che la crescita di TikTok si sia stabilizzata per la prima volta da quando l’applicazione è stata lanciata sul mercato, e ciò potrebbe essere interpretato anche in maniera negativa, con un inizio di disaffezione nei confronti della stessa app, anche se al momento è prematuro parlarne. In merito a Instagram gli utenti attivi mensilmente sono stati 1,47 miliardi, in aumento di tredici milioni nell’ultimo trimestre del 2023.

Gli utenti attivi di TikTok sono stati invece 1,12 miliardi, in calo di 12 milioni. In ogni caso TikTok è l’app con il maggiore coinvolgimento in assoluto: i suoi utenti hanno trascorso in media 95 minuti sulla stessa negli ultimi tre mesi del 2023; su Instagram 62 e 30 su X.

