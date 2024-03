Insulti razzisti, Acerbi rischia 10 giornate di squalifica/ Chiesta indagine alla Procura (19 marzo 2024)

INSULTI RAZZISTI, ACERBI RISCHIA 10 GIORNATE DI SQUALIFICA

Sembrava un episodio finito con l’esclusione dalla nazionale, invece ora Francesco Acerbi rischia grosso per gli insulti razzisti (presunti, perché al momento ci sono verità opposte) rivolti a Juan Jesus nel corso di Inter Napoli: addirittura si parla di 10 giornate di squalifica, cosa che chiuderebbe in anticipo la stagione del difensore dell’Inter che inoltre, visto che abbiamo appena disputato il 29^ turno di Serie A, gli lascerebbe un’ulteriore gara di stop all’inizio del prossimo campionato. Una mazzata, sulla quale dovranno intervenire il Giudice Sportivo Mastrandrea e il Procuratore Federale Giuseppe Chinè.

Per il momento il primo ha passato la palla al secondo: il martedì è il giorno in cui esce il comunicato ufficiale circa ammende, sanzioni e squalifiche in Serie A e Mastrandrea ha parlato della necessità di approfondimento da parte della Procura. Questo dopo aver letto il referto dell’arbitro Federico La Penna: il quale, nel raccontare l’episodio, ha utilizzato il termine “razzista”: in realtà però non si è ancora chiarito cosa davvero Acerbi abbia detto a Juan Jesus (peraltro autore del gol del pareggio nella partita di San Siro), ma l’indagine potrebbe portare alla violazione dell’articolo 28 nel Codice di Giustizia Sportiva.

LA PROCURA INDAGA SU ACERBI

Come detto, sembrava un argomento chiuso: Juan Jesus aveva commentato l’accaduto ammettendo qualche parola di troppo, ma aveva anche derubricato il fatto a “cose di campo”. Tuttavia Acerbi, dopo il confronto con Luciano Spalletti che ha preso la decisione di escluderlo dagli impegni della nazionale negli Stati Uniti, ha dato la sua versione dei fatti negando qualunque espressione di stampo razzista; a quel punto, Juan Jesus è tornato a farsi sentire e ha invece confermato come le parole dell’avversario siano state “intollerabili”.

Siamo dunque in presenza di un tema da chiarire: quel che è certo, dalle rivelazioni di oggi, è che Acerbi rischia addirittura una squalifica di dieci giornate e dunque la sua stagione con l’Inter potrebbe realmente essere terminata in anticipo, anche perché la sosta della Serie A per le nazionali lascia qualche margine perché Procura e Giudice Sportivo prendano una decisione prima che si torni a giocare in campionato. Da vedere, soprattutto, quanto durerà l’indagine in merito…

