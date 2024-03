DIRETTA/ Inter Napoli video streaming tv: partenopei per invertire il trend recente (Serie A, 17 marzo 2024)

DIRETTA INTER NAPOLI, I TESTA A TESTA

Tra poco si gioca la diretta di Inter Napoli: a partire dalla stagione 2018/19, l’Inter ha vinto sette delle 11 sfide contro il Napoli in Serie A, con due pareggi e due sconfitte a completare i precedenti recenti del big match. Cinque volte ha mantenuto la porta inviolata, inclusa la vittoria per 3-0 nella gara di andata del 3 dicembre 2023. Nelle ultime sei stagioni, il Napoli ha perso sette partite contro l’Inter in Serie A, più di qualsiasi altra squadra nello stesso periodo. L’Inter ha vinto le ultime cinque partite casalinghe contro il Napoli in Serie A, con un punteggio complessivo di 8-2.

Questo è già la seconda volta che gli interisti ottengono una serie di vittorie interne contro i campani, la più recente risalente al periodo tra il 1996 e il 2011. Con 10 vittorie consecutive in Serie A, l’Inter è vicina al suo record di 11 vittorie consecutive due volte nella sua storia, nel 2006/07 e nel 2021. Il Napoli, sotto la guida di Francesco Calzona, ha segnato 10 gol in quattro partite, un miglioramento rispetto alla gestione di Walter Mazzarri. Inter e Napoli sono le prime due squadre in Serie A per tiri totali (rispettivamente 428 e 476), nello specchio (154 e 153), palle giocate in area di rigore avversaria (797 e 829), Expected Goals a favore (59.6 e 46.4). (agg, di Fabio Belli)

INTER NAPOLI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Inter Napoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Inter Napoli sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

INTER NAPOLI, BIG MATCH A SAN SIRO

La diretta Inter Napoli, in programma domenica 17 marzo alle ore 20:45, racconta della 29esima giornata di Serie A. I neroazzurri sono reduci dalla sconfitta ai rigori contro l’Atletico Madrid che è costata l’eliminazione dalla Champions League. L’ultimo risultato in campionato invece è una vittoria per 1-0 in quel di Bologna.

Anche il Napoli non ha superato gli ottavi di Champions League, venendo estromesso dalla competizione dal Barcellona con 1-1 all’andata e 3-1 al ritorno. In Serie A i partenopei hanno una striscia aperta di cinque risultati utili consecutivi: pareggi con Genoa, Cagliari e Torino più le vittorie contro Sassuolo e Juventus.

INTER NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Inter Napoli vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2- Tra i pali Sommer, difesa a tre con Bisseck, Acerbi e Bastoni. Agiranno larghi Darmian e Buchanan con Frattesi, Asllani e Barella a centrocampo. Davanti i titolari Lautaro Martinez-Thuram.

Replica il Napoli con il modulo 4-3-3. In porta Meret, retroguardia composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Anguissa, Lobotka e Traorè. In attacco Politano, Raspadori e Kvaratskhelia.

INTER NAPOLI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Inter Napoli danno favorita la squadra di casa a 1.55. Secondo bet365, la X è data a 4.20 mentre il 2 fisso a sei volte la posta in palio.

L’Over 2.5 è offerto dai bookmakers a 1.73 con l’Under a 2.10. Chiudiamo con Gol a 1.80 e infine No Gol a 1.95.











