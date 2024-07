Inter, calendario Serie A 2024-2025/ Tutte le giornate, le partite e i big match (oggi 4 luglio)

INTER, CALENDARIO SERIE A 2024-2025: CONTRO CHI L’ESORDIO?

Stiamo per scoprire quale sarà il calendario dell’Inter per la Serie A 2024-2025: siamo infatti prossimi al sorteggio che svelerà tutto il campionato e il cammino delle varie squadre, naturalmente l’Inter è una delle più attese essendo quella che si presenta ai nastri di partenza dovendo difendere lo scudetto vinto in maniera netta e dominante nella passata stagione. Un’Inter che, almeno secondo i criteri che trapelano dalle indiscrezioni, dovrebbe esordire in trasferta: l’anno scorso infatti la sua prima giornata nel calendario di Serie A era arrivata a San Siro in un derby già affascinante contro il Monza.

Inter che tra l’altro, al netto di questo sorteggio, sa già che la sua stagione sarà particolarmente lunga: infatti i nerazzurri parteciperanno alla nuova Champions League che promette di essere parecchio dispendiosa, ma poi saranno anche impegnati nella Supercoppa Italiana, sempre a gennaio e sempre in Arabia Saudita. In più, al termine dell’annata e sempre che venga confermato (in proposito c’è qualche dubbio), l’Inter avrà il Mondiale per Club allargato: il rischio insomma è quello di chiudere a metà luglio avendo poi pochissimo tempo per ripartire, ma ora concentriamoci ovviamente sul sorteggio del calendario Serie A 2024-2025.

LA NUOVA INTER AL VIA DELLA SERIE A 2024-2025: IL CALENDARIO…

Aspettando che l’Inter conosca il proprio calendario di Serie A 2024-2025, possiamo ricordare che l’anno scorso la marcia della squadra nerazzurra è stata trionfale: Simone Inzaghi ha condotto questa Inter a vincere lo scudetto con ben cinque giornate di anticipo e lo ha fatto anche nella maniera più bella, vale a dire ottenendo l’aritmetica certezza del tricolore nella vittoria del derby, dopo che i nerazzurri avevano già dominato (addirittura per 5-1) quello di andata. Per l’Inter i punti sono stati 94, non riuscendo a timbrare il record societario (96) né ovviamente quello assoluto (102 della Juventus 2013-2014) ma comunque facendo registrare un bottino straordinario, con ben 19 punti di vantaggio sul Milan.

Come surplus Lautaro Martinez si è laureato capocannoniere del campionato: non succedeva a un giocatore dell’Inter dai tempi di Mauro Icardi, ma quella squadra nerazzurra era ben diversa. Adesso l’Inter si presenta al calendario di Serie A 2024-2015 con tante certezze e una rosa sostanzialmente identica a quella dello scudetto; qualche variazione sul tema ci sarà e sono arrivati Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e Josep Martinez, poi sarà interessante vedere in che altro modo la società appena ceduta dalla famiglia Zhang riuscirà, eventualmente, a confermare il suo predominio sul campionato di Serie A.











