Inter, nuova maglia 2021-2022 ‘a serpente’/ Foto, i tifosi: “Imbarazzante e indegna”

Sono comparse in rete nelle ultime ore le foto di quella che dovrebbe essere a tutti gli effetti la nuova maglia Inter per la stagione 2021-2022. Se le indiscrezioni di Footy Headlines, noto portale sempre attento alle nuove casacche, venissero confermate, la t-shirt per la prossima stagione dei campioni d’Italia sarà decisamente rivoluzionaria. Scordatevi infatti le classiche strisce verticali di colore nero e azzurro, le tonalità simboli del Biscione, e spazio ad una trama a “serpente” o per alcuni a “coccodrillo”.

Così come spiega lo stesso sito specializzato: “La maglia Nike 2021-2022 home combina i colori principali ‘Blue Spark’ e ‘Black’ con ‘Truly Gold’ per i loghi. Blue Spark è la stessa tonalità di blu già utilizzata nella stagione 2020-21. È un design prevalentemente blu con varie sfumature che appaiono sotto forma di una pelle di serpente sul davanti invece delle tradizionali strisce nere e blu”. La nuova divisa home 2021-2022 dell’Inter ha inoltre un collo a V di colore nero, colorazione ripresa anche dai polsini delle maniche. A completare la divisa, la scritta Inter Milano all’interno del colletto.

NUOVA MAGLIA INTER 2021-2022 A SERPENTE: IL COMMENTO DEI TIFOSI

Molti i tifosi che hanno storto il naso vedendo queste foto, come ad esempio un utente che su Twitter scrive: «Questa è una casacca lontana dalla nostra tradizione». Un altro commenta: «E questa sarebbe la maglia che dovrebbe ospitare lo scudetto?». Non mancano ovviamente gli insulti, qui irripetibili, mentre sono moltissimi che scrivono «Imbarazzante», «Indegna» o anche «Mamma mia, cos’è questa roba?». C’è chi invece la butta sul ridere, come ad esempio chi scrive: «Mi sa che il nero è sparito in lavatrice». E ancora: «Bellissimo questo pigiama», «Forse sono daltonico, non vedo il nero sulla maglia». Infine chi allarmato si domanda: «Vogliono cambiare i colori sociali?». A questo punto non ci resta che aspettare l’annuncio ufficiale che potrebbe giungere già entro domani, per la sfida casalinga (l’ultima della stagione) contro la Roma, oppure in vista del big match contro la Juventus all’ultima giornata. Qui invece la nuova divisa del Milan 2021-2022.

