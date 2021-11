Inter si qualifica agli ottavi se…/ Champions League: battere lo Sheriff e poi…

INTER SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE…

L’Inter si qualifica agli ottavi di Champions League? Il discorso che riguarda la squadra nerazzurra è complesso: questa sera non c’è la possibilità di qualificarsi, ma comunque la squadra di Simone Inzaghi non sarà in alcun modo eliminata e tutto sarà rimandato alle ultime due giornate, quando si affronterà il Real Madrid al Santiago Bernabeu e poi lo Shakhtar a San Siro, con gli ucraini che come lo scorso anno potrebbero rappresentare il crocevia del cammino in Champions League come era già stato l’anno scorso (e non era andata affatto bene). Va intanto ricordato che l’Inter entra nella quarta giornata del gruppo D di Champions League con 4 punti: in testa al girone troviamo Real Madrid e Sheriff con 6 punti, chiude appunto lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi con 1, che è frutto del pareggio ottenuto contro la banda nerazzurra, stesso risultato che l’anno scorso era costato l’eliminazione.

Ora, bisogna dire che in questo momento al Bernabeu è 2-1 per il Real Madrid: il che dunque significa che i blancos salirebbero a quota 9 punti, con gli ucraini a 1. L’Inter però fa la corsa sullo Sheriff: battendolo questa sera in Moldavia lo scavalcherebbe al secondo posto in classifica. A quel punto, visto che Real Madrid e Sheriff si dovrebbero incrociare nell’ultima giornata del gruppo D di Champions League, l’Inter sarebbe quasi padrona del proprio destino: dovrebbe infatti limitarsi a battere lo Shakhtar Donetsk per ottenere finalmente quegli ottavi che ha mancato nelle ultime tre edizioni. Questo naturalmente, e come già detto, a patto di battere questa sera lo Sheriff nella trasferta in Moldavia…

