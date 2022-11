Video/ Inter Udinese Primavera (2-1) gol e highlights: ci pensa Esposito!

VIDEO INTER UDINESE PRIMAVERA: LA PARTITA

L’Inter Primavera continua nella sua rimonta e batte i pari età dell’Udinese davanti agli occhi del proprio pubblico, in un match spettacolare, valido per la dodicesima giornata del campionato Primavera 1. Il risultato si sblocca subito, dopo soli 3 minuti: Pelamatti semina il panico sull’out di sinistra e fa partire un cross difficile da difendere, forte e teso. Guessand lo intercetta in maniera scomposta e clamorosamente beffa il suo stesso portiere, realizzando un’incredibile autorete che porta in vantaggio i lombardi. All’11esimo, però, i friulani reagiscono e impattano la gara: Asante si libera sull’out di sinistra e fa partire un traversone meraviglioso per la testa di Semedo, che dall’interno dell’area incorna e batte Botis, non lasciandogli scampo. Rete costruita e rifinita perfettamente dai due interpreti.

Nella seconda parte della prima frazione di gioco e nelle prime battute del secondo tempo Pafundi, stellina del 2006 fresco di convocazione in nazionale maggiore, mostra tutto il suo repertorio e disegna assist perfetti, che i suoi compagni non sfruttano a dovere, cestinando clamorosamente occasioni nitide. I ragazzi di Chivu non si fanno abbattere ed aumentano i giri del motore, colpendo due pali e trovano, al 79esimo, il gol vittoria: Iliev crea ed inventa calcio, serve meravigliosamente Esposito, che fa un movimento da bomber vero, fa perno sul destro e sterza mandando fuori tempo Guessand, poi col sinistro fredda Di Bartolo.

INTER U19 (3-5-2): 1 Botis; 6 Guercio, 31 Di Pentima, 3 Fontanarosa ©; 27 Dervishi (25 Biral dall’84’), 7 Martini (4 Stankovic dal 57′), 8 Grygar, 24 Andersen (14 Kamate dal 74′), 33 Pelamatti; 11 Iliev (22 Curatolo dall’84’), 9 Zuberek (23 Esposito dal 57′).

A disposizione: 32 Basti, 40 Delvecchio, 13 Stabile, 15 Bonavita, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 26 Perin, 28 Stante, 30 Owusu, 35 Zefi.

Allenatore: Cristian Chivu.

UDINESE U19 (4-2-3-1): 1 Di Bartolo; 20 Buta (24 Iob dal 74′) , 3 Guessand (39 Abdalla all’84’), 4 Cocetta ©, 5 Abankwah, 7 Centis, 8 Bassi, 10 Pafundi, 11 Castagnaviz, 29 Semedo (9 Basha dal 67′), 77 Asante.

A disposizione: 70 Mosca, 18 Di Lazzaro, 22 Nwachukwu, 27 Russo, 30 Zunec, 39 Abdalla, 80 De Crescenzo.

Allenatore: Jani Sturm

Arbitro: Giuseppe Mucera

Assistenti: Mario Pinna, Marco Pilleri

NOTE – Ammoniti: Bassi (U) al 53′, Stankovic (I) al 69′ Recupero: 0′ (PT), 4′ (ST)

