Diretta Inter Udinese Primavera/ Streaming video tv: riscatto nerazzurro?

Inter Udinese Primavera, diretta dall’arbitro Giuseppe Mucera della sezione Aia di Palermo, si giocherà alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, 13 novembre 2022, per chiudere il programma della domenica per la dodicesima giornata del Campionato Primavera 1, che poi si fermerà fino a gennaio proprio come farà la Serie A. Osservando la classifica, ecco che la diretta di Inter Udinese Primavera assume i contorni dello scontro salvezza: l’Udinese infatti è tristemente ultimo con appena 4 punti al proprio attivo, ma forse fa più impressione trovare con 8 punti i padroni di casa e campioni d’Italia in carica dell’Inter, che nessuno poteva immaginare impelagati nella lotta per non retrocedere.

I nerazzurri se non altro arrivano da un pareggio per 1-1 sul campo della Juventus, ma adesso hanno naturalmente la necessità di tornare alla vittoria, conseguita finora appena una volta in tutto il campionato – decisamente meglio l’Inter affatto in Youth League. L’Udinese dal canto suo dovrà cercare il colpaccio, ma finora ha perso nove volte su undici, compresa settimana scorsa in casa contro il Cagliari. Tutto andrà secondo le previsioni oppure la diretta di Inter Udinese Primavera saprà sorprenderci?

DIRETTA INTER UDINESE PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Udinese Primavera sarà garantita sul canale Solo Calcio da Sportitalia, casa del Campionato Primavera 1, che offrirà inoltre una doppia possibilità per seguire la diretta streaming video di Inter Udinese Primavera, cioè sul sito Internet dell’emittente all’indirizzo www.sportitalia.com oppure anche tramite l’app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni per la diretta di Inter Udinese Primavera. Per Cristian Chivu il modulo di riferimento è il 3-5-2 e potremmo vedere l’Inter in campo con questi undici titolari: Betis in porta, protetto dalla difesa a tre formata da Stante, Di Pentima e Fontanarosa; a centrocampo invece ecco una folta linea a cinque, che da destra a sinistra potrebbe vedere in azione capitan Zanetti, Andersen, Martini, Grygar e Dervishi; infine Iliev e Zuberek potrebbero comporre la coppia d’attacco dei nerazzurri.

La risposta dell’Udinese di mister Jani Sturm potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-2-3-1, con questi possibili undici di partenza: Di Bartolo in porta; la difesa a quattro composta da Abdalla, Guessand, capitan Cocetta e Buta; in mediana ecco la coppia formata da Centis e Castagnaviz, mentre sulla trequarti potrebbero trovare spazio da destra a sinistra Asante, Pafundi e Salah Basha a supporto del centravanti dell’Udinese Primavera, che potrebbe essere Vivaldo.











