INTERNATIONAL SUSHI DAY/ Così la cucina del Sol Levante conquista la Pianura Padana

È nel cuore della pianura padana la cittadina italiana che mostra di apprezzare di più il piatto principe della cucina giapponese, il sushi. È infatti Mirandola, nel modenese, a scalare la classifica degli amanti di questa pietanza, seguita da Nuoro e Campobasso. A rivelarlo è un’indagine condotta in occasione dell’lnternational Sushi Day, che si celebra il 18 giugno, da Deliveroo sulla base degli ordini di specialità giapponesi sul totale delle comande ricevute. Il ranking vede poi nelle posizioni di rincalzo Marcon (VE) e Verbania, che si collocano rispettivamente al quarto e quinto posto, alle cui spalle chiudono la top ten Imperia, Monfalcone (TS), Cecina (LI), Montecatini Terme (PT) e Bolzano.

L’indagine ha poi cercato di verificare quali siano le specialità giapponesi più popolari e ordinate, scoprendo che il palato degli italiani si dirige soprattutto verso gli Uramaki ebiten, seguiti dai Nigiri sake, dagli Hosomaki, in versione sake o tempura, e dagli immancabili Temaki al salmone.

Va detto però che i consumatori si mostrano aperti anche a sperimentazioni. E proprio in questa direzione va la special edition di uramaki “caprese”, proposta da Deliveroo in collaborazione con Basara Sushi di Milano, che rende omaggio a una delle specialità più amate della cucina del Sol Levante, in una versione tricolore. Una versione inedita, insomma, che unisce la cultura gastronomica giapponese e quella italiana, accompagnando a ingredienti tipici del sushi, sapori freschi e nostrani come la mozzarella, il pomodoro, il prosciutto crudo e il basilico.

“La cucina giapponese per sua essenza si presta a contaminazioni e assistiamo sempre più anche all’utilizzo di ingredienti che non appartengono alla tradizione nipponica come pomodoro e mozzarella – commenta Danilo Migliarese di Basara Sushi -. Abbiamo quindi voluto cercare di reinterpretare una specialità come gli uramaki in chiave nostrana, facendo leva su sapori tipici della nostra cucina tricolore. Un omaggio al rapporto sempre più stretto che lega gli italiani e l’Italia alla cucina giapponese”.

Gli speciali uramaki “caprese” saranno ordinabili in esclusiva sulla piattaforma di Deliveroo da Basara Sushi a Milano fino al 19 giugno.

