Claudio Amendola è assente nella terza puntata di Io Canto Generation 2024: a fermarlo un malanno

Dopo Al Bano nella prima puntata, la terza puntata di Io Canto Generation 2024 vede un altro grande assente in giuria. Stiamo parlando di Claudio Amendola, che i più attenti si saranno accorti non essere seduto alla sua solita postazione al fianco di Michelle Hunziker e Fabio Rovazzi. Il motivo? Claudio Amendola sta male. Nulla di grave, come Gerry Scotti ha tenuto a precisare proprio all’inizio della nuova puntata su Canale 5.

“Come potete vedere, Claudio Amendola non c’è. – ha esordito il conduttore di Io Canto Generation 2024, spiegando poi le motivazioni di questa assenza – Come accade a molti italiani in questo periodo, anche Claudio è a letto con la febbre“. L’attore romano è stato insomma fermato da un’influenza, ma tornerà sicuramente in giuria a partire dalla prossima puntata, prevista mercoledì prossimo su Canale 5. La sua presenza nel talent dei giovani talenti è, d’altronde, particolarmente apprezzata dal pubblico di Io Canto, che ha trovato in lui un giudice giusto ma anche con una grande sensibilità.