Io sono vendetta/ Su Italia 1 il film con John Travolta

Io sono vendetta, film di Italia 1 diretto da Chuck Russell

Io sono vendetta va in onda oggi, 8 aprile, dalle ore 21:20 su Italia 1. Si tratta di un film che ha debuttato nei cinema internazionali nell’anno 2016 e appartiene ai generi thriller, noir e azione. Il regista di questa pellicola risulta essere Chuck Russell mentre la sceneggiatura è stata scritta da Paul Sloan.

Ivanhoe/ Su Rete 4 il film con Robert ed Elizabeth Taylor

All’interno del cast del film ci sono diversi attori famosi come John Travolta, Christopher Meloni, Amanda Schull, Rebecca De Mornay, Sam Trammell, Asante Jones, Jordan Whalen e Doris Morgado. Le musiche di questo film sono state realizzate da Haim Mazar mentre la fotografia è stata curata da Andrzej Sekula.

Io sono vendetta, la trama del film: una moglie uccisa

Leggiamo la trama di Io sono vendetta. Stanley Hill è un ex membro delle forze speciali che vive a Columbus in Ohio. Un giorno, durante una rapina in un parcheggio, la moglie di Stanley viene uccisa. Il dolore dilania l’uomo che non riesce più a riprendersi. Tuttavia, coloro che hanno commesso la rapina vengono catturati dalla polizia. Stanley assiste al processo dei colpevoli fiducioso nel sistema giudiziario americano. Tuttavia, il rapinatore viene rilasciato perché non ci sono prove che sussistono.

Il diritto di contare/ Su Rai 1 il film con Octavia Spencer

A questo punto, Stanley capisce che deve farsi giustizia da solo. Per questa ragione, contatta il suo vecchio socio Dennis e decide che deve ritornare a essere un membro delle forze speciali, questa volta in via ufficiosa. Stanley in questo modo si mette sulle tracce dei malfattori, ma verrà a scoprire delle verità sconcertanti. Difatti, dietro una rapina che sembrava apparentemente casuale, si nasconde un complotto che vede coinvolto anche il governatore dello stato. Comunque, Stanley sembra deciso a proseguire per la sua strada e non si fermerà fino a quando non avrà trovato quello che lo soddisfa: la vendetta nei confronti di coloro che hanno ucciso la sua amata moglie.

Matrimonio con Vizietto (Il Vizietto III)/ Su Rete 4 il film con Ugo Tognazzi

Il video del trailer “Io sono una vendetta”













© RIPRODUZIONE RISERVATA