iPad 2019/ Il nuovo tablet economico di casa Apple: si parte da 389 euro

Una nuova generazione di iPad economici è stata annunciata durante l’atteso evento Apple andato in scena ieri sera. Iniziamo subito dal prezzo: per acquistarlo vi “basteranno” 389 euro per la versione più economica, una cifra che di questi tempi, associata ai prodotti di Cupertino, fa quasi sorridere visti i costi di iPhone, Mac e via discorrendo. Tornando al nuovo tablet annunciato, il nuovo iPad avrà uno schermo più grande rispetto al suo antenato, con la diagonale del display che ora misurerà 10.2 pollici rispetto ai precedenti 9.5, con l’aggiunta della risoluzione Retina. Il chip, come sottolinea HdBlog, sarà invece sempre lo stesso, l’A10 Fusion già presente anche sugli iPhone 7, così come lo sblocco tramite il riconoscimento delle impronte digitali touch ID. Come la vecchia versione, inoltre, ci sarà il supporto all’Apple Pencil (la penna digitale della mela morsicata), mentre fra le novità troviamo lo Smart Connector, che permette di collegare al tablet losangelino la tastiera Smart Keyboard full-size, acquistabile separatamente al costo di 159 dollari.

IPAD 2019, IL NUOVO TABLET ECONOMICO APPLE

Il sistema operativo nel cuore del nuovo tablet sarà l’ultimissima versione dell’iPadOS, che l’azienda californiana aveva annunciato all’inizio del mese di giugno, e che permetterà diverse funzionalità inedite oltre che il supporto a delle unità USB esterne. Apple ci tiene inoltre a sottolineare come per la prima volta l’azienda abbia utilizzato il 100% di alluminio riciclato per realizzare i nuovo iPad, strizzando così l’occhio all’ambiente. Il nuovo gioiellino di Cupertino è disponibile al pre ordine anche in Italia sul sito ufficiale della Apple, nei colori argento, oro e il classico grigio siderale. Ecco infine i costi: versione Wi-fi da 32 gb a 389 euro, mentre si sale a 489 euro per quella da 128 gb. 529 euro per la versione cellular da 32gb, e infine, 629 euro per quella con hard disk da 128.

© RIPRODUZIONE RISERVATA