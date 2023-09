iPhone 15, addio cover in pelle?/ Svolta ‘animalista’ di Apple: custodie solo in tessuto

L’arrivo dell’iPhone 15, presentato il prossimo 12 settembre durante il keynote Apple, dovrebbe prevedere l’addio delle custodie in pelle. Secondo diversi leaker e analisti del settore, Apple è intenzionata a non produrre più le custodie protettive per il proprio smartphone in pelle, sicuramente eleganti ma poco “animaliste”, sostituendole con quelle in tessuto.

L’informazione, come si legge su Hdblog.it, proviene in particolare dal leaker Majin Bu, ritenuto uno dei più attendibili della rete, che ha reso pubblico il tutto attraverso la sua pagina ufficiale su Twitter X. Non si conoscono molti dettagli a riguardo, ma in ogni caso, vedendo anche le foto pubblicate, le custodie appaiono molto simili nelle forme a quelle a cui siamo stati abituati fino ad ora, ma cambia il materiale con cui vengono realizzate lo stesso. Inoltre, sempre stando alle immagini mostrate, sembrerebbe che solo la parte posteriore venga colorata mentre il bordo sarebbe nero per tutti. L’indiscrezione dell’addio alle cover in pelle era già stata pubblicata da un altro leaker famoso, leggasi UnclePan, attraverso Weibo, social network cinese.

IPHONE 15, ADDIO COVER IN PELLE? ANCHE I CINTURINI DEGLI WATCH POTREBBERO ESSERE SOLO IN TESSUTO

Ovviamente non abbiamo notizie ufficiali, ma le due fonti sono ritenute alquanto attendibili dagli addetti ai lavori, di conseguenza l’ipotesi è plausibile. Bisognerà solo capire se eventualmente Apple renderà disponibili le custodie in tessuto anche per i modelli precedenti, magari 14 e 13, o solamente per il melafonino numero 15 pronto a svelarsi in tutto il suo splendore e in nove differenti colorazioni.

Secondo Mark Gurman, autorevole giornalista di Bloomberg, Apple starebbe pensando di eliminare la pelle anche per i cinturini degli Apple Watch, gli orologi intelligenti, anche se dovrebbe continuare ad utilizzare questo materiale per i cinturini realizzati in partnership con la nota maison di alta moda, Hermes. Come vi ricordiamo spesso e volentieri in questi casi, non ci resta che attendere notizie più certe per avere conferma di queste anticipazioni.

