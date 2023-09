iPhone 15 Apple, presentazione in diretta streaming/ Video keynote: arriva il nuovo melafonino

E’ tutto pronto per il grande evento in casa Apple il keynote attraverso cui la Mela presenterà i nuovi iPhone 15 e molto probabilmente anche i nuovi Apple Watch. Ebbene, l’orario che dovete segnarvi in rosso sono le 19:00 di oggi, martedì 12 settembre, quando, in diretta da Cupertino, verrà appunto svelato al mondo intero quello che resta lo smartphone più desiderato del mercato, nonché quello più venduto al mondo. Cosa sappiamo del nuovo melafonino? Di ufficialmente nulla, come da copione, ma sono tante le indiscrezioni circolanti nelle ultime settimane circa l’iPhone 15, a cominciare dalle 4 versioni che verranno presentate, leggasi iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max.

Spazio quindi all‘Apple Watch Series 9 e l’Apple Watch Ultra di seconda generazione, gli orologi intelligenti della Mela. Per quanto riguarda gli smartphone, fra le novità più interessanti troviamo la presenza per la prima volta della porta USB-C, così come deciso dall’Unione Europea: per evitare sprechi e rifiuti, Bruxelles ha deciso di uniformare in tutti gli smartphone, ma anche altri vari dispositivi come fotocamere, videocamere, personal computer e via discorrendo, la presa di ricarica. Addio quindi alla Lightning, presa eccezionale di Apple per lasciare spazio alla USB-C. In merito ai prezzi, invece, sembra che l’iPhone 15 base dovrebbe costare più o meno come come il 14 standard, quindi attorno alle 800/900 euro, mentre potrebbe costare un po’ di più il Pro e il Pro Max.

IPHONE 15 APPLE, PRESENTAZIONE IN DIRETTA STREAMING: COSA SAPPIAMO DEL NUOVO MELAFONINO

Anticipate anche le diverse nove colorazioni, mentre in merito alle funzioni dovrebbe vedersi su tutti i modelli la Dynamic Island, nel 14 prerogativa solo dei modelli Pro. Nel corso del keynote Apple di oggi, 12 settembre, Cupertino potrebbe svelare anche la nuova versione delle AirPods Pro 2, sempre con tanto di porta USB-C in sostituzione della storica lightning Apple.

Inoltre, sono attese maggiori info sul sistema operativo iOS 17, la nuova release che arriverà ovviamente sull’iPhone 15 così come sui modelli più recenti del melafonino. Per seguire la presentazione dell’iPhone 15 in diretta streaming vi basterà cliccare sul video di Youtube che trovate qui sotto, direttamente dal canale Apple.

