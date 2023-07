iPhone 15, arrivano due nuove colorazioni?/ Spazio al verde chiaro e al rosso scuro

E’ giunto il momento di aggiornare i rumors e le indiscrezioni inerenti il nuovo iPhone 15, il melafonino che verrà presentato durante il Keynote di settembre dalla Apple, così come da calendario dei prossimi eventi della Mela. Stando a quanto riferisce Wired, il prossimo iPhone dovrebbe avere due colori inediti per quanto riguarda le tonalità a disposizione del consumatore, e precisamente il verde chiaro e il rosso scuro. Nel primo caso stiamo parlando della stessa tonalità già vista all’opera sull’iPhone 11 e 12, decisamente riuscita.

Dovrebbe riguardare i due modelli “base”, quindi l’iPhone 15 standard e la versione Plus. Il rosso scuro, invece, dovrebbe essere previsto per i modelli Pro. In totale dovrebbero essere cinque le colorazioni dei nuovi iPhone, e oltre al verde chiaro troveremo l’azzurro chiaro, il rosa quindi i classici nero mezzanotte, bianco avorio e il classico rosso Producet Red. L’iPhone 15 Pro e e Pro Max o Ultra (a seconda della denominazione scelta), avranno invece la sopracitata colorazione rosso scuro, quindi magenta, argento, oro, grigio siderale, nero siderale e il grafite, quindi delle tonalità senza dubbio meno appariscenti rispetto ai modelli standard quasi a differenziare la clientela.

IPHONE 15, FRA NUOVE COLORAZIONI E L’ARRIVO DEL TITANIO

Sempre stando a quanto riferisce Wired è probabile che la scocca sarà protetta da un vetro opaco texturizzato tipo quello che si può già notare sull’iPhone 14 Pro, e non quindi una superficie lucida come i modelli del 2022.

Infine sono emerse negli scorsi giorni anche novità per quanto riguarda i materiali; i nuovi iPhone 15 dovrebbero avere una struttura che vede la presenza di titanio, un materiale molto resistente e nel contempo leggero, e ciò rappresenta una vera e propria novità per quanto riguarda i cellulari di casa Apple, ma che comunque Cupertino ha già utilizzato sull’Apple Watch. Così facendo si mira ad avere uno chassis senza dubbio più duraturo negli anni.

