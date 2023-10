iPhone, bug spegnimento notturno/ I modelli recenti vanno in “off” durante la notte

Dopo il problema del surriscaldamento, che forse è stato risolto con l’update di iOS c’è un altro malfunzionamento segnalato in casa iPhone, anche se non strettamente collegato al modello 15: sembra che lo smartphone si spenga di notte. Le segnalazioni, come specificato da Wired, si sono moltiplicate nelle ultime ore, ed è stato addirittura aperto un thread su Reddit, un noto social americano, indicando come modelli coinvolti anche quelli precedenti all’ultimo ma aggiornati al nuovo iOS 17. Si tratta di un bug non da poco che non può che far tornare alla mente il famoso film natalizio “Mamma ho perso l’aereo”: di notte va via la corrente, salta la radiosveglia e i protagonisti si svegliano in ritardo per andare a prendere l’aereo.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE/ La "religione" dei dati e quell'io che nessun algoritmo può sostituire

Ovviamente non capita la stessa “catastrofe” con l’iPhone, ma impostare una sveglia che poi salta non è una cosa bellissima se il giorno dopo bisogna andare a lavorare. Questo problema colpisce l’iPhone 15 ma anche altri melafonini recenti, in particolare modelli aggiornati ad iOS 17.0.3. Si tratta di un bug che causa degli spegnimenti misteriosi che possono essere temporanei ma anche protrarsi per ore, bloccando anche eventuali processi che sono in corso e disattivando le sveglie.

Tiktoker si suicida in diretta: 17enne lo accusava di molestie/ Il padre: "Ha provato così la sua innocenza"

IPHONE, BUG SPEGNIMENTO NOTTURNO: COME RISOLVERE?

Come fare quindi per evitare che capiti tale situazione incresciosa? Bisogna andare su Impostazioni, quindi Batteria, e se il diagramma del consumo mostra dei livelli pari a zero nel corso della notte, vuol dire che c’è stato uno spegnimento proprio durante quell’intervallo di tempo.

Al momento non sembrerebbe purtroppo esservi alcuna soluzione, Apple non ha ancora comunicato niente a riguardo ma non è da escludere che, come per la questione del surriscaldamento, possa rendere disponibile a breve un nuovo upgrade per iOS 17 che fixi il problema. Del resto le segnalazioni sono molteplici quindi è ipotizzabile un aggiornamento in arrivo in tempi brevi: speriamo di riceverlo il prima possibile.

Terroristi manipolano i minori sul web/ L’allarme dell’Ue: più a rischio i giovani con problemi psicologici

© RIPRODUZIONE RISERVATA