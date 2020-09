Irama/ “Crepe è quello che io sono oggi” e sul Festival di Sanremo…

Irama è tra gli ospiti della seconda puntata dei Seat Music Awards 2020, la manifestazione musicale condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada e trasmessa in diretta sabato 5 settembre 2020 dalla splendida cornice de L’Arena di Verona in prima serata su Raiuno. Il vincitore di Amici di Maria De Filippi e dell’edizione di Amici Speciali è stato uno degli indiscussi re dell’estate italiana con la sua hit Mediterranea arrivata a distanza di un anno dal grandissimo successo di “Arrogante”. Due estati trascorse in vetta alle classifiche di vendite, dello streaming online e dei videoclip per il cantante che in questi giorni ha pubblicato il suo nuovo album di inediti. Un progetto importante e maturo che l’artista ha presentato in anteprima dalle pagine de La Stampa. “Le crepe sono quelle che tutti abbiamo nelle nostre vite, sono sfumature e colori. Sono i generi musicali: io non voglio rinchiudermi in uno solo. Non sono un rapper, un cantautore o una rockstar. Nessuno di noi può essere racchiuso in unico “genere”, nemmeno la mia musica. Dal punto di vista emotivo le crepe sono ciò che ci succede e ci fa crescere” – ha detto il cantante parlando del suo nuovo album di inediti, un disco che considera al momento il suo “fermo immagine”.

Irama: “Crepe è insieme di influenze che non amo catalogare”

Irama torna alla musica con un nuovissimo album dal titolo Crepe. E lo fa nel migliore dei modi visto che questo è il disco della sua maturità. “Crepe è quello che io sono oggi: un insieme di influenze che non amo catalogare. Mi piace farmi influenzare dalle altre culture e portarle nella mia musica” – ha detto il cantante che ha deciso di pubblicare un progetto discografico composto solo da 7 brani inediti. Una scelta non causale, ma voluta proprio dall’artista che ha anche spiegato i motivi che l’hanno spinto a fare ciò: “in un mondo di streaming e di inquinamento acustico, mi piace che ci sia attenzione alle canzoni. Un disco va ascoltato dall’inizio alla fine. Io sono cresciuto ascoltando i dischi come si faceva una volta: i cd e i vinili del nonno. I ragazzi non lo fanno più. Capisco però anche che le situazioni cambino e non voglio obbligare nessuno. Ma nemmeno voglio rinunciare alla qualità”. A chiudere l’album una ballad dal titolo “Dedicato a te” che Irama ha composto con il suo collaboratore e inciso così di getto: ” in questo brano ho voluto essere totalmente sincero: l’ho registrato alle nove di mattina dopo una notte passata senza dormire. Eravamo in Salento. Giulio Nenna, che l’ha scritto con me, ha registrato la chitarra con una scheda telefonica. Ed è proprio quello il take che abbiamo tenuto”. Infine parlando di futuro e progetti, il cantante di “Arrogante” non nasconde di essere pronto anche a tornare al Festival di Sanremo dopo la partecipazione con “La ragazza dal cuore di latta”: “con il brano giusto mi piacerebbe tornare su quel palco» Già nel 21? «Per ora non c’è niente in ballo”.



